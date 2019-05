Open Vld-voorzitter Rutten: “We zullen nooit met Vlaams Belang samenwerken” kg ses

26 mei 2019

18u41

Bron: Belga 168 Gwendolyn Rutten is duidelijk in haar verkiezingstoespraak: “Wij zullen nooit samenwerken met Vlaams Belang”. Eerder vandaag had Open Vld-Kamerlid Luk Van Biesen nog openlijk het cordon sanitaire in vraag gesteld.

Volgens Van Biesen is het “niet verkeerd” om te praten met Vlaams Belang. Hij lijkt het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang in de vuilnisbak te willen gooien. “De kunstmatige constructies rond partijen uit het verleden bestaan alleen ter rechterzijde. Men kan geen kiezers negeren”, aldus Van Biesen.



“Het betekent niet dat men coalities moet gaan sluiten met Vlaams belang, maar men mag het niet negeren”, verduidelijkt hij tegenover VTM Nieuws. “Het kan onmogelijk zijn dat men de winnaar van de verkiezingen niet erkent [...] Maar mijn voorkeur gaat altijd uit naar een regering met centrumpartijen.”



“Persoonlijke visie”

Eerder op de dag had ook Eddy De Block (Open Vld), de broer van Maggie De Block, een gelijkaardig signaal laten optekenen. “Er is maar één manier om de opkomst van Vlaams Belang een halt toe te roepen en dat is door de partij mee te laten regeren”, zo zei hij op Radio 2.



De ex-burgemeester van Merchtem beseft dat niet iedereen hem hierin zal volgen. “Het is mijn persoonlijke visie en ik weet dat niet iedereen binnen mijn partij die in dank zal afnemen. Maar gezien mijn onafhankelijkheid durf ik die wel uit te spreken.”

“Niet met Vlaams Belang in de meerderheid”

Alexander De Croo valt zijn partijvoorzitter wel bij als het gaat over het cordon sanitaire. “Waar het Vlaams Belang voor staat, staat haaks op waar een liberale partij voor staat”, zegt hij tegen VRT. Volgens hem heeft Vlaanderen gestemd op “emotie”. “Alle mensen die voor Vlaams Belang gestemd hebben, hebben in hun hoofd met een goede reden voor hen gestemd.”

Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi, tweede op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement, kan die gedachtegang ook volgen. Als het Vlaams Belang in een meerderheid belandt, dan moet Open Vld in de oppositie gaan zetelen, zegt ze in een interview met VRT.

En ook burgemeester van Gent Mathias De Clercq stelt resoluut dat besturen met Vlaams Belang geen optie is. “Gisteren niet, vandaag niet, morgen niet. Nooit”. Partijvoorzitter Rutten beaamt op Twitter: “Zo is dat”.

“Nooit”

Hij wordt over de partijgrenzen heen bijgetreden door CD&V jongerenvoorzitter Sammy Mahdi die op Twitter dezelfde mening deelt. “Ik weet niet wat de bedoeling van Open Vld is, maar wat mij betreft praten we niét met Vlaams Belang. Nooit”, zo reageerde Mahdi op Twitter.



De jongerenvoorzitter van de christendemocraten was bij deze verkiezingen de eerste opvolger op de Kamerlijst van zijn partij in Vlaams-Brabant.

