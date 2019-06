Open Vld-voorzitter Rutten: “Hoelang ga je ons geduld nog op de proef stellen, Bart De Wever?” N-VA wil dat CD&V en Open Vld uitleggen "waarom bepaalde formules niet zouden kunnen” ttr TT

26 juni 2019

10u17

Bron: Belga 14 Binnenland “Quousque tandem abutere, Bart De Wever, patientia nostra?”, vrij vertaald: “Hoelang nog zal je ons geduld op de proef stellen ?” Met die tweet, verwijzend naar een redevoering van Cicero, dringt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten er bij N-VA-voorzitter De Wever op aan om duidelijkheid te scheppen over de Vlaamse regeringsvorming, met name over de gesprekken met Vlaams Belang. N-VA wil dan weer dat CD&V en Open Vld duidelijk uitleggen waarom ze in Vlaanderen niet zouden willen besturen op basis van een programma dat ook de steun krijgt van Vlaams Belang.

De Vlaamse formatie lijkt aanbeland op een belangrijk kruispunt. Kan informateur Bart De Wever een formule vinden met Vlaams Belang, met wie hij al verschillende gesprekken heeft gevoerd en met wie ook al inhoudelijke voorstellen zijn afgetoetst? Of moet de N-VA-voorzitter vaststellen dat elk scenario met Vlaams Belang een doodlopende straat is bij gebrek aan een derde partner? Allicht wordt het dat laatste, maar het schaduwspel om wie dan de zwarte piet moet krijgen, lijkt begonnen.

De piste van een minderheidsregering lijkt alvast definitief van de baan, liet N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover vanmorgen in De Ochtend op Radio 1 verstaan. “Een formateur moet in alle richtingen rondkijken en de puzzel moet eindigen met de helft van de zetels plus één, liefst nog een beetje meer”, klonk het. Er is dus een derde partij nodig, maar noch CD&V, noch Open Vld wil met Vlaams Belang besturen.



De Roover zei dat elke partij - ook Vlaams Belang - daarom duidelijk moet maken waar de lat ligt en welke punten er wel en niet in een regeerakkoord moeten. Hij benadrukte dat ook zijn partij N-VA een aantal "verwachtingen en rode lijnen" heeft.

“Nee zeggen omdat die partij Vlaams Belang heet, roept nogal wat weerstand op”

De N-VA'er vindt dat partijen niet zomaar een mogelijk regeerprogramma kunnen afwijzen louter omdat het Vlaams Belang dat programma zou steunen. "Als het Vlaams Belang punten waar we ons niet in kunnen vinden laat vallen, dan zie ik het probleem niet", aldus De Roover.



Als CD&V en Open Vld "nee" zeggen tegen een regering met (of met steun van) Vlaams Belang, moeten ze duidelijk uitleggen waarom ze dat doen, zei De Roover. "Nee zeggen tegen het Vlaams Belang omdat die partij Vlaams Belang heet, roept nogal wat weerstand op bij de publieke opinie", vreest hij.

Klare wijn

Maar Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten kaatst de bal meteen netjes terug. Zij herhaalt dat haar partij niet zal besturen met Vlaams Belang en verwijst naar enkele argumenten die ze een tiental dagen geleden in Terzake opsomde. Toen zei Rutten onder meer: “Onze uitgangspunten als liberale partij staan haaks op die van Vlaams Belang”. “Het feit dat zij separatisme willen, het land willen splitsen. Het feit dat ze de Europese Unie willen opdoeken, de (Europese) Commissie willen afschaffen. (...) Als je dan ziet dat mensen die holebi zijn of (holebi’s die) een kind adopteren de volle laag krijgen. Wij als liberalen zeggen dat iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn.”

Rutten vroeg De Wever diezelfde dag ook “klare wijn” te schenken over zijn gesprekken met Vlaams Belang. Die klare wijn laat op zich wachten en dat zit Rutten duidelijk dwars. Daarom probeert de Open Vld-voorzitster het nu met een Latijnse quote van Cicero: “Quousque tandem abutere, Bart De Wever, patientia nostra?”, of vrij vertaald: “Hoelang zal je ons geduld nog op de proef stellen, Bart De Wever?”.

Quousque tandem abutere, @Bart_DeWever, patientia nostra? Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn) link

Vlaams Belang: “Er liggen maatregelen op tafel”

Vlaams Belang-onderhandelaar Barbara Pas zei eerder in "De Ochtend" dat er al inhoudelijke gesprekken met formateur De Wever geweest zijn rond "alles waar de Vlaamse regering voor bevoegd is". "Er liggen maatregelen op tafel. Ik ben zeer benieuwd wat inhoudelijk de reactie zal zijn van de andere partijen (Open Vld en CD&V, red.), want daar valt volgens mij niet veel tegen in te brengen."

CD&V en Open Vld blijven tot op vandaag een bestuur met Vlaams Belang weigeren. "Zeker wat Open Vld betreft, zij houden heel hard vast aan dat cordon sanitaire. Maar wat ik bij hun achterban, militanten en kaders hoor, is toch net iets anders dan wat hun partijtop verkondigt. Ik ben zeer benieuwd hoe zij het cordon sanitaire en het tegenhouden van het door de kiezer gevraagde rechtse beleid gaan blijven verdedigen bij hun achterban", aldus de Vlaams Belang-onderhandelaar.

Volgens Pas heeft Vlaams Belang nog geen formules uitgesloten. De voorkeur van haar partij gaat wel uit naar een volwaardige Vlaamse regering zonder constructies van gedoogsteun.

Meer over Vlaams Belang

politiek