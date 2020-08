Open Vld-voorzitter Lachaert: “We hebben geen politici nodig die anderen publiek afdreigen of schofferen” Ann Van Den Broek

01 augustus 2020

20u30

Bron: De Morgen 9 “We hebben politici nodig die mensen kunnen samenbrengen. Geen politici die anderen publiek afdreigen of schofferen en zo een oplossing nog verder weg brengen.” Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert zet in een videoboodschap preformateur Bart De Wever (N-VA) op zijn plaats, nadat die probeerde om Open Vld los te weken van MR.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Corona beheerst ons leven. En om die crisis aan te kunnen, hebben we verantwoorde bestuurders nodig”, steekt Egbert Lachaert van wal in een videoboodschap die zaterdagavond op Facebook werd geplaatst. Lachaert reageert daarmee op de sortie van De Wever gisteravond in het VTM-nieuws.

De Wever zei daarin met zoveel woorden dat hij rekent op Open Vld om zijn ‘bubbel van vijf’, een coalitie van N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH, te vervolledigen en zo een regering te vormen die een meerderheid in de Kamer heeft. Hij haalde ook fel uit naar de tekst die Open Vld en MR samen hadden ingediend bij hem en co-preformateur Paul Magnette (PS). De Wever deed die tekst af als “een sociaal-economisch sprookje” dat las “als het partijprogramma van de liberalen”.

Lachaert slaat nu terug door de tekst van de preformateurs af te doen als “een socialistisch economisch programma van meneer Magnette.” Hij haalt hogere uitkeringen, een vermogensbelasting en een effectentaks aan, maar vooral het gebrek aan hervormingen om dit te kunnen financieren. “Onze begroting zal binnen twee jaar een tekort hebben van meer dan 20 miljard”, klinkt het. En de nota van de PS en N-VA zal het land nog eens 10 miljard euro meer kosten, volgens Lachaert.

Versta: N-VA laat zich ringeloren door de Franstalige socialisten. De communautaire compensaties die N-VA zou binnenhalen, noemt Open Vld volledig naast de kwestie op dit moment van crisis. De plannen dienen dus te worden bijgestuurd, “met respect”, zegt Lachaert. “De liberalen staan klaar om een regering te vormen met een breed draagvlak.”

Quid MR?

Over die andere liberalen, de MR, rept Lachaert in zijn videoboodschap met geen woord. De Wever had gisteravond bijzonder scherp uitgehaald naar de Franstalige liberale voorzitter Georges-Louis Bouchez. “Niemand is nog voorstander van MR”, zette De Wever druk op Open Vld om de zusterpartij te lossen. “Het is niet dat ik Bouchez niet vertrouw. Ik vertrouw er honderd procent op dat Bouchez dit wil doen mislukken.”

Eerder vandaag had Open Vld wel al laten weten dat ze nog steeds vasthouden aan hun entente met MR. “De liberale familie is beschikbaar om onderhandelingen te starten om zo tot een regering te komen met de drie klassieke politieke families (liberalen, socialisten en christendemocraten, red.) en N-VA”, luidde het in een mededeling na afloop van een uitgebreid partijbureau.

Bouchez zelf, die hield zijn communicatie vandaag bij een TikTok-filmpje dat hij op zijn sociale media postte: de MR-voorzitter, breedlachend aan zijn bureau, terwijl hij een pen in een potje mikt. “Un excellent weekend”, schrijft hij, met daarbij de hashtags #fun en #zomer.

Et un excellent week end ! 😊😎#GLBchallenge #fun #ete pic.twitter.com/8GDRgur5RO Georges-L BOUCHEZ(@ GLBouchez) link

Lees ook:

Carl Devos: “Zal de ultieme federale regeringspoging struikelen over pyromaan Bouchez?” (+)

Bekijk ook:

Open Vld: “PS en N-VA moeten inhoud bijsturen”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.