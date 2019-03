Open Vld Vlaams-Brabant met Lien Degol naar kiezer

31 maart 2019

Uit de bekendmaking van de volledige lijsten van Open Vld blijkt dat styliste en modecoach Lien Degol kandidaat is voor de lijst van Vlaams-Brabant. Het was al bekend dat tv-figuur Goedele Liekens en ex-Clouseau-drummer Bob Savenberg in mei naar de kiezer trekken. Degol is sinds nieuwjaar gemeenteraadslid in Leuven en staat veertiende op de lijst van effectieven voor de Kamer.