Open Vld veegt Francken de mantel uit: "Hij probeert de kiezers van Vlaams Belang naar N-VA te krijgen" Michel zal morgen gesprek voeren met Francken over communicatie

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 664 BELGA Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en premier Charles Michel (MR) in de Kamer. In de Kamer heeft Open Vld-fractieleider Patrick Dewael uitgehaald naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Vooral zijn communicatiestijl moest het ontgelden, ook bij CD&V overigens. De meerderheidspartijen schaarden zich tijdens het debat over de Soedankwestie wel achter het beleid van Francken en de regering. Premier Charles Michel riep op tot nuance in het debat en gaat met Francken een gesprek voeren, onder meer over zijn manier van communiceren. Later volgt een vertrouwensstemming over Francken.

"Waarom telkens weer lichtjes euforisch tweeten als een andersgekleurde mens wordt teruggestuurd? Waarom op de foto gaan met een ambassadeur van een dictatoriaal regime?", vroeg Dewael zich af. "Dat brengt niets bij aan het asielbeleid, terwijl dat beleid zelf andere cijfers laat zien. Het aantal erkenningen is nog nooit zo hoog geweest."

De reden waarom Francken volgens hem op dergelijke manier communiceert gaf Dewael zelf nog mee, wijzend naar de Kamerleden van Vlaams Belang: "Omdat hij de kiezer van die twee collega’s daar probeert te verleiden. Hij probeert de kiezers van Vlaams Belang naar de N-VA te krijgen. Maar hoe ver kun je daarin gaan zonder zelf van het democratische pad af te wijken."

Ook CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten ging door op de communicatiestijl van Francken: "Communicatie dient niet om loutere electorale doeleinden of om mensen tegen elkaar op te zetten." Die stijl stemt volgens Verherstraeten niet overeen met het beleid: "Cijfers liegen niet. We sturen niet gretig terug."

Oppositie: "Geen plaats meer in de regering voor Francken"

Oppositiepartijen PS, cdH en DéFI vonden wel dat Francken geen plaats meer heeft in de regering, vanwege de samenwerking met het Soedanese regime en omdat de staatssecretaris niet de hele waarheid vertelde over het opschorten van de repatriëringen. De groenen vonden dan weer dat premier Charles Michel uit die "bewuste leugens" politieke gevolgen moet trekken.

De linkse oppositie stelde ook een pak vragen over het onderzoek dat de regering heeft gevraagd. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen (CVGS) moet nagaan of de teruggestuurde Soedanezen effectief gefolterd zijn geweest. "Kan u zeggen wat u met de resultaten gaat doen? Bart De Wever zegt dat hij er sowieso geen rekening mee zal houden", zei sp.a-Kamerlid Monica De Coninck. De N-VA-voorzitter, die zondag waarschuwde dat zijn partij de regering zou verlaten indien Frankcen zou moeten opstappen, was in de Kamer aanwezig tijdens het debat.

PS, cdH en DéFI vragen vandaag in een motie van wantrouwen het ontslag van Francken, Ecolo-Groen vraagt in een motie van aanbeveling dat premier Michel politieke gevolgen geeft aan de "bewuste leugens" van Francken.

Beide moties worden normaal gezien weggestemd door een gewone motie, die de Kamer vraagt over te gaan tot de orde van de dag. Die motie is ingediend door Sarah Smeyers (N-VA). De meerderheid wil die echter amenderen. Na een proceduredebat over die amendering is de plenaire vergadering geschorst

"Rel die er niet is"

"De linkse oppositie is de domste die er is", zei Vlaams Belang'er Filip Dewinter: "U cultiveert een rel die er niet is". Dewinter wees erop dat er onder Francken/Michel dubbel zoveel erkenningen zijn dan onder Di Rupo/De Block. "De enige fout die hij maakte, is dat er te weinig Soedanezen zijn uitgewezen".

Inhoudelijk sloten de meerderheidspartijen tijdens het debat de rangen in de Soedankwestie. Premier Charles Michel (MR) liet duidelijk verstaan achter het beleid van de regering te staan, maar riep Francken wel subtiel op zijn stijl aan te passen. "Ik doe een plechtige oproep om in dergelijke dossiers, waarin het om mensenlevens gaat, genuanceerd te communiceren. We voeren ook een genuanceerd beleid."

Michel gaat daarover bovendien met Francken een gesprek voeren, onder meer over zijn manier van communiceren, zo is in regeringskringen bevestigd.

"Hoge bomen vangen veel wind"

Nog voor het debat reageerde Francken voor de camera's van VTM Nieuws dat "hoge bomen veel wind vangen, maar ook diepe wortels hebben". "Ik zal blij zijn als die vertrouwensstemming voorbij is. Ik heb al leukere kerstvakanties gehad", klonk het. "De oppositie doet gewoon haar werk. Ze hebben een motie van wantrouwen ingediend, dat is hun recht."