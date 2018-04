Open Vld trekt naar gemeenteraadsverkiezingen met slogan 'Gewoon doen' TT

04 april 2018

11u45

Bron: Belga 0 O pen Vld geeft vandaag het startschot voor de verkiezingscampagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De slogan luidt 'Gewoon doen'. "Iemand met een blauw dna steekt de handen uit de mouwen en houdt de voeten op de grond", licht voorzitster Gwendolyn Rutten toe.

De Vlaamse liberalen gaven vanochtend het startschot voor de campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in een loods in het landelijke Huldenberg. Geen stropdassen of hoge hakken maar opgestroopte mouwen en sportieve schoenen: de Open Vld-top steekt de handen uit de mouwen en plakt zelf de affiches.

De bijzondere locatie moet de baseline voor de komende verkiezingen onderstrepen: 'Gewoon doen'. "Op de burgemeesterstoel nemen we initiatieven die voor mensen het verschil maken", licht Rutten toe. "Dat gaat soms over heel kleine dingen, zoals de stoep herstellen of een zebrapad aanleggen, maar soms ook over heel grote dingen. Kijk maar naar wat Bart Somers in Mechelen heeft bereikt.

Maar de slogan is "meer dan een campagne alleen", benadrukt Rutten. "We weten dat je geen verkiezingen wint door alleen maar campagne te voeren. De mensen liggen niet wakker van de zoveelste politieke affiche. Wij willen ze winnen door wat we doen, wat we gedaan hebben in de regeringen, parlementen en gemeenteraden", zegt ze.

De Open Vld-boodschap is simpel: het gaat goed in Vlaanderen, en dat moeten we zo houden. "Niet alleen de politiek moet de handen uit de mouwen steken, dit is ook een oproep aan alle mensen die net als wij liever dingen doen dan erover te praten", zegt Rutten. "Daar herken je iemand met een blauw dna aan."