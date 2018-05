Open Vld trekt met 33 nieuwkomers naar Gentse kiezer: "Tijd voor een blauwe burgemeester" TMA

05 mei 2018

18u42

Bron: Belga 9 In Gent heeft Open Vld haar kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Er staan 33 nieuwkomers onder lijsttrekker Mathias De Clercq, die spreekt van een diverse lijst met 'peper en zout'. De krachtlijnen van het programma stelt De Clercq pas over enkele weken voor, maar over de inzet is hij ondubbelzinnig. "Het is tijd voor een blauwe burgemeester."

Schepen Christophe Peeters van Financiën en Sofie Bracke staan bovenaan de lijst, gevolgd door gemeenteraadslid Stéphanie D'Hose en fractieleider Sami Souguir. Actrice Mieke Bouve, die eerder haar overstap van sp.a naar Open Vld aankondigde, staat op plaats 9, gevolgd door voormalig Gents politiewoordvoerder Manuel Mugica Gonzalez.

Gentse kruiden

Een tiental kandidaten met een migratieachtergrond vervolledigen de lijst die Mathias Declercq omschrijft als 'Gents peper en zout'. "Er zitten veel Gentse kruiden in: we hebben volksfiguren uit alle hoeken en kanten van de Gentse samenleving en uit diverse geledingen", klinkt het.

Zaterdag kwam de Gentse partijafdeling samen om inhoudelijk vooruit te blikken, al wil de partij nog geen krachtlijnen uitdragen. "Maar de Gentenaars staan voor een duidelijke keuze. Gaat Gent terugplooien op zichzelf? Op het eigen grote gelijk van links of rechts? Of willen we verzoenen? De Gentse liberalen zijn de beste garantie voor eenheid en vooruitgang in deze stad."

Over coalities wil Declercq niet speculeren, al zijn Vlaams Belang en PVDA uitgesloten. "We zullen samenwerken met de partijen waarmee we het grootste deel van ons programma kunnen uitvoeren."