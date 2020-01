Open Vld sust: “Interne strubbelingen zijn weg” Redactie Belga

15 januari 2020

17u04 1 De fricties binnen Open Vld over welke richting de federale onderhandelingen moeten uitgaan, zijn helemaal weg. Dat heeft Vlaams Parlementslid Stephanie D’Hose verklaard in De Ochtend op Radio 1. “Het doet er niet toe welke kleur de kat heeft, als ze maar muizen vangt. Dat is uiteindelijk het belangrijkste waar we nu met z’n allen voor moeten gaan”.

“We hebben de laatste keer een zeer goed partijbestuur gehad waarbij we op één lijn zitten. We zetten ons volop achter onze onderhandelaars (voorzittter Gwendolyn Rutten en vicepremier Alexander De Croo). Gwendolyn heeft bij de vorige Vlaamse onderhandelingen heel wat liberale kernpunten binnengehaald. Ik ga er van uit dat ze dat ook voor de federale onderhandelingen zal kunnen doen, als we aan tafel zitten tenminste”, aldus D’Hose.

Ze gelooft ook dat de interne fricties bij de Vlaamse liberalen van de baan zijn. Die waren ontstaan over de richting waarin de onderhandelingen moesten gaan: paars-groen zonder N-VA of paars-geel met N-VA. Daarbij werd Rutten geregeld zwaar onder vuur genomen door N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Het mag nu wel eventjes gedaan zijn met de aanvallen op onze voorzitter”, vindt D’Hose. “Ik vind dat ze veel meer respect verdient”.