Open Vld steunt verstrenging gezinshereniging, met wat minder scherpe kantjes

21 januari 2020

19u23

Politiek Open Vld steunt het voorstel van N-VA om de voorwaarden voor gezinshereniging te verstrengen, al zijn er wel een aantal punten uit het oorspronkelijke voorstel wat afgezwakt. Dat is vandaag gebleken in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Tot een stemming kwam het nog niet. Eerst werd een advies gevraagd van de Raad van State op een nieuw amendement.

Met het voorstel wilde N-VA een aanzienlijke verstrenging invoeren van de voorwaarden. Het voorzag onder meer dat wie iemand naar België wil laten komen, over bestaansmiddelen moet beschikken die minstens 140 procent van het leefloon bedragen, met een bijkomende 10 procent per extra persoon. Vandaag is dat 120 procent.



Daarnaast wordt de termijn waarbinnen een vluchteling niet moet voldoen aan de voorwaarden van gezinshereniging verkort van 12 naar 3 maanden. Landen als Nederland en Duitsland passen die termijn al toe.

“Subjectief recht”

De Raad van State noemde het voorstel van N-VA echter disproportioneel. Het was voor de Raad van State niet duidelijk waarom de 140 procent beter geschikt zou zijn om te vermijden dat mensen niet in hun onderhoud kunnen voorzien. Ook stelde het rechtscollege dat "het recht op familiehereniging een subjectief recht is dat moet worden aangemoedigd en dat niet verhinderd moet worden door disproportionele voorwaarden".

N-VA en Open Vld hebben amendementen klaar die de wet nog steeds duidelijk verstrengen, maar er wat scherpe kantjes afvijlen. Volgens Theo Francken (N-VA), een van de indieners, telt vooral dat de verstrenging goedgekeurd wordt. "Ik ben pragmatisch. Roepen langs de zijlijn brengt niets op", luidt het. "Het recht op gezinsleven is een mensenrecht, maar als samenleving mogen we wel verwachten dat wie naar hier komt, hier ook op eigen benen kan staan en hier kan bijdragen. En niet bijvoorbeeld vijf jaar een uitkering kan krijgen", motiveert Tim Vandenput de liberale steun.

Aanpassingen

Het amendement behoudt de termijn van drie maanden, maar schrapt de voorwaarde van de 140 procent. De bestaansmiddelen die van de overheid komen, worden uitgesloten. De tekst voorziet ook in een soort omkering van bewijslast. Die komt dus bij de aanvrager terecht, waardoor de Dienst Vreemdelingenzaken sneller een beslissing kan nemen. Omwille van de rechtszekerheid komt er ook een overgangsbepaling.

CD&V diende ook een amendement in om de aanvraag tot gezinshereniging ook in België te kunnen indienen. Vandaag kan dat enkel in de consulaire posten in het buitenland. Er komt een hoorzitting met DVZ en Buitenlandse Zaken om na te gaan wat de gevolgen kunnen zijn voor gemeenten waar zich grote asielcentra bevinden.