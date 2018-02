Open Vld stelt verdubbeling voor: 160 euro boete voor middenvakrijders Isolde Van Den Eynde

13 februari 2018

05u19 0 Middenvakrijders vormen de grootste ergernis van ruim een kwart van de Belgische chauffeurs. Open Vld wil de boete voor hen nu verdubbelen. "Rechts inhalen is vandaag een overtreding van de tweede graad. Middenvakrijden is daar vaak de oorzaak van, maar is slechts een overtreding van de eerste graad. Dat is niet logisch."

De wegcode is duidelijk: wie links inhaalt, moet na dat manoeuvre meteen weer rechts invoegen. Wie dat niet doet, begaat een overtreding van de eerste graad. Hij of zij riskeert een geldboete van 58 (bij onmiddellijke inning) tot 85 euro (bij minnelijke schikking). "Rechts inhalen is dan weer een overtreding van de tweede graad, met boetes van 116 tot 160 euro. Maar die fout gebeurt vaak omdat een andere chauffeur op het middelste rijvak blijft hangen", zegt Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu. Haar collega Tim Vandenput haalt er cijfers bij. In 2016 liepen 3.603 bestuurders tegen de lamp voor rechts inhalen, terwijl er 2.079 beboet werden omdat ze op de linker- of middenrijstrook bleven plakken.

De twee parlementsleden dienen nu een wetsvoorstel in om beide overtredingen even zwaar te bestraffen. "De politie zal dan wel een extra oogje in het zeil moeten houden. Maar wanneer het middenvakkleven een overtreding van de tweede graad wordt, zal de prioriteit sowieso verhogen", zeggen ze.

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) opperde in december al om de boetes te verdubbelen. N-VA volgt de logica van de liberalen, maar dringt aan op effectieve controles. "Anders is het slechts een symbolische wijziging," zegt Kamerlid Daphné Dumery. CD&V'er Jef Van den Bergh wijst het idee evenmin af, maar heeft enkele bedenkingen. "Zo is rechts inhalen een duidelijk manoeuvre, terwijl middenvakrijden dat niet is. En waar de eerste fout voor rechtstreeks gevaar zorgt, doet de tweede fout dat niet."