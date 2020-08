Open Vld snoeihard voor Jambon: "Had hij het te druk met humanitaire visa van zijn staatssecretaris?” TT

26 augustus 2020

13u43 0 Vanuit de politiek wordt verontwaardigd gereageerd op de nieuwe onthullingen in de zaak rond het politiegeweld waarbij de Slovaak Jozef Chovanec in 2018 stierf. Volgens huidig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) was zijn voorganger Jan Jambon (N-VA) al in juli 2018 op de hoogte gebracht van het incident, hoewel Jambon dat vorige week nog ontkende. “Was Jambon nog bezig met de veiligheid van zijn inwoners, of had hij het te druk met dossiers Marrakech en humanitaire visa van zijn staatssecretaris (Theo Francken, red.)?”, vraagt Open Vld zich af.



Open Vld’er Tim Vandenput reageert daarbij bijzonder kritisch op de nieuwe elementen in het dossier, die De Crem vanmiddag naar boven bracht in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie. Jambon verklaarde vorige week nog bij VTM Nieuws dat hem “nooit, met geen enkel woord” over de dood van Chovanec was verteld, maar volgens De Crem was Jambon al in juli door de Slovaakse ambassade ingelicht over de feiten. “Hij had als minister gemakkelijk een intern onderzoek kunnen laten starten”, aldus Vandenput. “Dat is niet gebeurd. Hij heeft nagelaten om het hele politiekorps in bescherming te nemen tegen wat een aantal agenten daar in Charleroi heeft gedaan. Dat is een grove, grove fout.”

Ook sp.a-fractieleidster Meryame Kitir verwees in haar repliek in de Kamer naar Francken. “Hij stelde zich nog de vraag wie op de hoogte was en wie allemaal meedeed met de doofpotoperatie. Hoe cynisch kan het zijn? Wat heeft de minister van Binnenlandse Zaken, zeker na het onderhoud met de Slovaakse ambassadeur, tegengehouden om de beelden op te vragen? De minister heeft nagelaten wat hij moest doen, zijn incompetentie getoond. Hij vond het blijkbaar niet belangrijk genoeg.”



Op Twitter zegt Kitir dat Jambon “ofwel niets deed, pure incompetentie. Ofwel deed hij ook mee aan de doofpot. Weet niet wat het ergste is. Maar in beide gevallen was hij niet bezig met de veiligheid van ons allen.”

Ook onder meer Stefaan Van Hecke en Jessika Soors (Groen), Gaby Colebunders (PVDA), Bercy Slegers en Franky Demon (CD&V) stelden zich vragen bij het optreden van de toenmalige minister.

Op het kabinet van Jambon klinkt het vandaag dat de zaak “wordt uitgezocht”. "We gaan het uitzoeken en de minister zal daarna alle toelichting geven aan de commissie.” Een datum waarop Jambon zou worden uitgenodigd is er nog niet.

“Vraag is niet of er doofpot is, maar hoe groot die is”

Verschillende fracties vragen dat Jambon inderdaad uitleg zou komen geven in de Kamer. “De vraag is al lang niet meer of er een doofpot is, maar hoe groot die is”, aldus PVDA-Kamerlid Colebunders. “Er waren al sterke vermoedens dat er ministers op de hoogte waren. Dat wordt bevestigd nu blijkt dat Jambon op de hoogte was van het incident. We moeten weten wat hij precies wist. In dit dossier worden al tweeënhalf jaar zaken verzwegen. Dat moet stoppen. We moeten de problematiek van een mogelijke zwijgcultuur binnen de politie ernstig nemen. Dat willen ook al die politieagenten die hun werk wél goed doen.”

Yngvild Ingels, huidig Kamerlid voor N-VA en in 2018 adjunct-kabinetschef van Jambon, zei vorige week nog dat “de minister van Binnenlandse Zaken (de huidige, Pieter De Crem, red.) snel duidelijk moet maken hoe het komt dat de verschrikkelijke feiten van op de luchthaven van Charleroi nu pas, twee jaar na de feiten, bekend worden”. De Crem kaatste de bal vanmiddag dus terug richting Jambon. Ingels zei na De Crems verklaring dat ze niet op de hoogte was van het nieuws en dat de zaak wordt onderzocht.

