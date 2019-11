Open Vld snijdt nieuwe ethische discussie aan: “Laat euthanasie toe bij mensen met dementie” Astrid Roelandt en Isolde Van Den Eynde

21 november 2019

05u00 27 Terwijl het debat over de uitbreiding van abortus nog volop woedt, snijdt Open Vld een nieuwe ethische discussie aan. De partij dient in de Kamer een wetsvoorstel in om euthanasie bij wilsonbekwamen mogelijk te maken.

Vandaag is euthanasie alleen mogelijk bij mensen die op dat moment nog bij hun volle verstand zijn. Als ze vooraf een wilsverklaring hebben opgesteld, kan het ook als ze zich in een onomkeerbaar coma bevinden. "Maar wie zo'n wilsverklaring heeft opgesteld en nadien dement wordt, heeft geen recht op euthanasie", zegt Open Vld-Kamerlid Robby De Caluwé. "Dat leidt tot schrijnende situaties."

Zijn partij dient daarom een wetsvoorstel in om de wilsverklaring ook te laten gelden voor mensen die wilsonbekwaam worden door bijvoorbeeld dementie, hersenbloedingen of -tumoren of parkinson. Professor palliatieve geneeskunde Wim Distelmans (VUB) pleit daar al lang voor. De petitie die hij vorig jaar lanceerde, is intussen meer dan 65.000 keer ondertekend. "De meeste mensen beseffen niet dat de huidige wilsverklaring een lege doos is. Uit bevolkingsonderzoek blijkt bovendien dat meer dan 80% van de Belgen voorstander is van zo'n uitbreiding naar dementerenden", aldus Distelmans. "Tegen 2035 komen er de helft meer mensen met dementie bij. Ik zie echt niet in waarop we nog zouden moeten wachten."

Naast kopstukken van Open Vld, ondertekenden ook politici van sp.a, Groen en PVDA zijn petitie al. Nu er geen volwaardige regering meer is, zien de liberalen hun kans om dit voorstel er via een wisselmeerderheid door te duwen, zonder CD&V. Binnenkort zal een wilsverklaring voor euthanasie trouwens ook onbeperkt geldig blijven in de tijd. Nu moet die nog om de vijf jaar herbevestigd worden. Dat voorstel kreeg al groen licht in de commissie Volksgezondheid en moet alleen nog goedgekeurd worden in de plenaire.