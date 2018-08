Open Vld-schepen gechanteerd: buurtbewoner maakt stiekem honderden foto's van privéfeest met naakte gasten Hans Verbeke & Alexander Haezebrouck

09 augustus 2018

14u13

Bron: Eigen berichtgeving 32 In het anders zo vredige Langemark is opschudding ontstaan omwille van een privéfeest in de populaire zomerbar La Brasa. Een aantal gasten had het daar blijkbaar zo warm dat prompt alle kleren uitvlogen. Aan de bar was het duidelijk een vrolijke bedoening. De drank vloeide rijkelijk en er werd ook duchtig geflikflooid. Eén van de gasten was Frank Gheeraert, een Open Vld-schepen uit de gemeente die er met zijn echtgenote aanwezig zou zijn geweest. Hij is te zien op diverse van honderden beelden die een buurtbewoner heimelijk maakte en voelt zich gechanteerd.

De man in kwestie wilde eigenlijk gaan protesteren tegen de lawaaioverlast, maar besloot foto’s te nemen toen hij zag wat zich in de zomerbar afspeelde. Ongeveer een kwart van de 800 beelden circuleert intussen op sociale media. "Dit is duidelijk een politieke beschadigingsoperatie", fulmineert de schepen. "Ik ben die avond (dinsdag, red.) naar een verjaardagsfeestje geweest in private kring. Het was bijzonder warm, moet u weten. Misschien wel de heetste dag van de hele zomer. Het klopt dat daar enkele vrouwen topless rondliepen. En toen we op een bepaald moment met bijna iedereen in het zwembad gesprongen zijn, waren er ook veel mannen die geen kleren meer droegen. Maar ik herhaal: het ging om een privéfeest. Daar heeft niemand zich mee te bemoeien. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van de foto’s. Daar zal dus nog een staartje aan komen."

"Of ik dikwijls naar verjaardagfeestjes ga waar vrouwen topless rondlopen? Dat vind ik een arrogante vraag. Ik wens daar niet op te antwoorden. In mijn vrije tijd doe ik wat ik wil."

"Ik mag toch naakt in mijn tuin rondwandelen?"

De Langemarkse burgemeester Alain Wyffels (CD&V) zit bijzonder verveeld met de zaak. "Ook ik heb deze voormiddag een link ontvangen waarmee de foto’s konden gedownload worden. De beelden zijn, ahum…, sprekend. Ik heb intussen contact gehad met de schepen. Deze namiddag zitten we rond de tafel. Ik wil graag horen wat hij te zeggen heeft. Daarna zullen we beslissen of er een maatregel nodig is, en zo ja, welke dat moet zijn."

Rik Ostijn, de zaakvoerder van La Brasa, begrijpt de hele heisa niet. "Het ging om een privéfeestje met enkele vrienden van mij", zegt hij. "Als ik daar dan naakt in mijn tuin wil rondwandelen, dan mag ik dat toch? Blijkbaar heeft iemand vanuit het maïsveld foto’s genomen van het feestje. Dat is een schending van de privacy. De persoon die dit gedaan heeft, is volledig fout bezig. Ik ga klacht indienen bij de politie voor de schending van mijn privacy." Volgens de politie, die intussen ook over de beelden beschikt, is dat tot dusver nog niet gebeurd.

Hoofdcommissaris: "Altijd de context bekijken"

Volgens hoofdcommissaris Georges Aeck valt er juridisch weinig tot niks te zeggen over een privéfeest waarbij mensen naakt rondlopen. "Als daar geen minderjarigen bij aanwezig zijn en er geen strafbare feiten gepleegd worden, is er geen probleem", zegt Aeck. "Als volwassen mensen op zo'n feest zien wat er gebeurt en beslissen om daar actief aan deel te nemen, is dat hun goed recht. De kaarten liggen anders als er beelden van zo'n feest worden verspreid. Voor zover ik weet, gebeurde dat hier niet met toestemming van de betrokkenen."

"De vraag stelt zich ook of de beelden heimelijk werden genomen. De kwestie van schending van de privacy speelt hier. Het lijkt me logisch dat dit onderzocht wordt. Je moet altijd de context zien waarin één en ander gebeurt. In adamskostuum rondlopen op het naaktstrand in Bredene is iets helemaal anders dan op de Grote Markt in Ieper. In het eerste geval wordt het getolereerd, in het tweede geval ligt dat anders."

Gechanteerd

Gheeraert verwijderde intussen op zijn Facebook-account een opmerkelijk bericht over de zaak. "Bericht aan de anonieme persoon die denkt mij te kunnen chanteren", klonk het daarin. "Persoonlijk kan ik er eens goed mee lachen... maar mijn kinderen kunnen dat niet! Ik laat het hier niet bij. Kan iedereen die de chantagemail ontvangen heeft mij een privéberichtje sturen?"