Open Vld roept partijbureau samen over regeringsdeelname, ook politiek bestuur CD&V houdt zich klaar

07 augustus 2019

14u08

Bron: Belga 6 Open Vld heeft het partijbureau samengeroepen om zich te buigen over regeringsdeelname. Dat gebeurt maandag, "of vroeger als de politieke actualiteit dat vereist". De liberalen willen een federale regeringsdeelname koppelen aan een Vlaamse. "Het is samen uit, samen thuis."

Open Vld verwacht vandaag of de komende dagen telefoon van Vlaams informateur Bart De Wever. (N-VA) "Voor we kunnen beslissen of we al dan niet meestappen in een Vlaamse formatie, moeten we een stand van zaken krijgen van de voorzitster", zegt een partijtopper. "Tot nog toe werd de informatie van aan de onderhandelingstafel immers enkel verspreid op een 'need to know basis'.” De liberalen verwachten dus dat het nu echt niet lang meer zal duren. "Van ons moet geen grote weerstand worden verwacht, behalve tegen Vlaams Belang", valt te horen. "Een Vlaamse regering met N-VA zal inhoudelijk geen probleem zijn.”

Samen uit, samen thuis

Als Open Vld er toch nog wordt afgereden en De Wever kiest voor een coalitie met CD&V en sp.a, wordt het een ander paar mouwen. "De kans dat we er niet bij zijn, is klein", zegt een ander kopstuk. "Maar als we op Vlaams niveau geloosd worden, zullen we ook federaal niet meedoen. Het is samen uit, samen thuis, net zoals bij de vorige regeringsvorming", waarschuwt hij. De koppeling tussen beide regeringsvormingen wordt dus een belangrijk onderwerp op het komende partijbureau. De liberalen zullen zich er ook buigen over de concrete eisen die ze op tafel zullen leggen bij een formele onderhandeling.

Ook CD&V klaar om te vergaderen

Na Open Vld houdt ook het politiek bestuur van CD&V zich klaar om te vergaderen over een eventuele regeringsdeelname. De samenkomst was eigenlijk gepland voor afgelopen maandag, maar tot verbazing van de christendemocraten nam N-VA eind vorige week geen beslissing over de coalitiepartners.

“De leden van het politiek bestuur zijn op de hoogte dat er op zeer korte termijn een vergadering kan worden georganiseerd”, valt vandaag te horen bij de partijwoordvoerder. Net als Open Vld verwachten de christendemocraten snel witte rook vanuit Antwerpen. Nochtans heeft sp.a noch Vlaams Belang vandaag een sms’je gekregen van de informateur.

Prioriteit is Vlaanderen

Tijdens het politiek bestuur zal CD&V moeten beslissen onder welke voorwaarden de partij in een Vlaamse regering stapt. Een koppeling met de federale regeringsvorming, zoals bij Open Vld, is bij CD&V niet aan de orde. “De prioriteit is Vlaanderen”, zegt een lid van het bestuur. “Als we ergens een rol denken te kunnen spelen, zal het eerder daar zijn.”

De startnota die De Wever eerder deze zomer voorlegde, zal volgens de partijwoordvoerder niet onmiddellijk worden goedgekeurd door CD&V, “maar er valt over te babbelen”. Enkele punten in die nota, zoals de afschaffing van de provincies, zijn voor CD&V niet te slikken. Rond integratie en inburgering moet er voor CD&V gas worden bijgegeven, nadat de bevoegdheid vijf jaar bij N-VA-minister Liesbeth Homans heeft gezeten. “Daar waren sporen van terug te vinden in de startnota, maar het moet nog beter.”

Verschillende CD&V’ers zijn deze week overigens op vakantie vertrokken, en zullen de vergadering van het politiek bestuur dus misschien moeten missen. “Veel mensen vonden dat ze nu wel lang genoeg hadden gewacht”, zegt een parlementslid vanuit het buitenland. “Als we in een formatie stappen, worden er werkgroepen rond inhoudelijke thema’s opgestart, maar gezien het grote aantal afwezigheden zal er voor Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart waarschijnlijk niet veel gebeuren.”