Open Vld: "Geens neemt onverantwoorde risico's met verlengd penitentiair verlof"

12u21

Bron: belga 5 BELGA Het voorstel van minister van Justitie van Koen Geens om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken valt niet overal in goede aarde. Open Vld opent de aanval op een maatregel van minister van Justitie Koen Geens om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken, met name door bepaalde gevangenen afwisselend een week in de cel en een week thuis te laten verblijven. Liberaal Kamerlid Carina Van Cauter vindt dat Geens "onverantwoorde risico's" neemt. In de eerste drie maanden hebben 23 gedetineerden hun voorwaarden geschonden.

Minister Geens (CD&V) lanceerde voor de zomervakantie het "verlengd penitentiair verlof". Gedetineerden met een celstraf van maximaal tien jaar kunnen in dat regime onder voorwaarden afwisselend een week thuis en een week in de gevangen verblijven. Er zijn wel voorwaarden aan gekoppeld: de betrokkenen moeten al een verlofblok van driemaal 36 uren goed hebben doorlopen en ze mogen niet naar het buitenland. Bepaalde veroordeelden, zoals extremisten en zedendelinquenten, komen niet in aanmerking.

Onveilig voor samenleving

Van Cauter hekelt het systeem nu blijkt dat 6 juli en 25 september 23 van de 366 verloven werden herroepen omdat de opgelegde voorwaarden werden geschonden. "Op deze manier wordt de strafuitvoering ondergraven. De strafuitvoeringsrechtbank wordt immers niet betrokken, laat staan ingelicht", stelt het Kamerlid. "Ook zwaardere criminelen komen in aanmerking voor dit verlofstelsel dat de facto neerkomt op vrijheid. De minister neemt onverantwoorde risico's met de veiligheid van de samenleving."

BELGA Liberaal Kamerlid Carina Van Cauter vindt dat Geens onverantwoorde risico's neemt.

"Gevangenisstraffen worden niet zomaar opgelegd", benadrukt Van Cauter. "Het is de bedoeling dat deze worden uitgevoerd en uitgezeten. In de eerste plaats binnen de gevangenismuren. Dit verlofstelsel moet grondig worden geëvalueerd. De risico's zijn nu te groot. Bovendien is dit niet de manier om het probleem van overbevolking in de gevangenissen ten gronde op te lossen, onder druk van sociaal overleg. Ik pleit voor meer plaatsen, alsook een gegarandeerde dienstverlening in geval van een cipiersstaking. België is het enige Europese land waar dit nog niet bestaat."

"Geen weet van nieuwe feiten"

Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, zegt geen weet te hebben van nieuwe feiten gepleegd door gedetineerden tijdens een verlengd penitentiair verlof. "De intrekkingen gaan over mensen die enkele uren te laat terugkeerden, alcohol gebruikten of niet meer terechtkunnen bij hun opvangmilieu", zegt ze. Van De Vijver benadrukt ook dat het verlengd verlof op dezelfde manier gecontroleerd wordt als het gewone penitentiaire verlof. "De meeste gevangenen gebruiken het om te werken aan hun reclassering of om de familiale banden aan te halen."