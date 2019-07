Open Vld-politica's willen minister tegen Seksueel Misbruik HAA

27 juli 2019

06u33

Bron: Belga 132 Het aantal slachtoffers van seksueel geweld in ons land blijft stijgen. Daarom pleiten voormalige kamerleden Nele Lijnen en Carina Van Cauter (Open Vld) voor een federaal minister of staatssecretaris die bevoegd is voor seksueel misbruik.

De aangiften van seksueel misbruik en pedofilie zijn in ons land gestegen van 10.258 in 2013 naar 11.267 in 2017. Het aantal pedofiliedossiers is zelfs verdriedubbeld. "Seksueel misbruik moet in één geheel worden aangepakt", zegt Nele Lijnen in het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. "In een volgende federale regering moet één minister of staatssecretaris seksueel misbruik actief in de portefeuille hebben.”

Bijna een derde van de verkrachtingen wordt geseponeerd, vooral omdat er onvoldoende bewijzen zijn. "Daarom vragen wij een wettelijk kader voor audiovisueel verhoor van de slachtoffers. Slachtoffers die dat willen, moeten ook een test met de leugendetector kunnen ondergaan.”