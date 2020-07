Open Vld-politica Kathleen Verhelst wil een verbod op staken tijdens werkdagen: “Dat kan op een zaterdag" AW

04 juli 2020

14u28

Bron: Krant van West-Vlaanderen 36 Kathleen Verhelst, Belgisch onderneemster en politica voor Open Vld, schopt heel wat mensen tegen de schenen met haar jongste uitspraak die in de Krant van West-Vlaanderen verscheen. Daarin pleit ze voor een verbod op staken tijdens werkdagen: “Wie wil staken of betogen kan dat doen op een zaterdag”.

Verhelst is behalve Open Vld-politica ook een zakenvrouw: ze is medezaakvoerder van Verhelst Bouwmaterialen & Logistics, een bedrijf met zowat 450 werknemers. En ze is de “eeuwige strijd” met vakbonden grondig beu. “Ik kan makkelijk toegeven dat de vakbonden veel goeds verwezenlijkt hebben, maar vandaag werken ze vooral het immobilisme in de hand. Dat moet anders”, zegt ze in het interview. Of er dan een verbod moet komen op het staken? “Ik zou het verbieden op werkdagen”, antwoordt de politica stellig. “Wie wil staken of betogen, kan dat doen op een zaterdag. Of op een vakantiedag.”



Daarnaast pleit de onderneemster nog voor het afschaffen van vaste benoemingen en wil ze niet langer een verloning op basis van anciënniteit.



Na de publicatie van het artikel kwam er al snel wat kritiek. “Iemand heeft niet helemaal begrepen wat “staken” betekent”, schrijft onder meer Stavros Kelepouris, politiek journalist bij De Morgen, op Twitter. “Draai de klok 100 jaar terug in de tijd", klinkt het bij Pia Stalpaert (ACV).

