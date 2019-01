Open Vld-minister Philippe De Backer stopt volledig met politiek en keert terug naar “eerste liefde” Sven Gatz geen lijsttrekker in Brussel DDW TT ARA

24 januari 2019

11u34

Bron: Eigen berichtgeving 7 Ontslagnemend federaal minister Philippe De Backer (Open Vld) stapt uit de politiek. Dat kondigde hij aan op een persconferentie van zijn partij. De Backer is geen lijsttrekker bij de verkiezingen van 26 mei en zal ook uit de Antwerpse gemeenteraad stappen. Wie dan wel federaal lijsttrekker wordt in Antwerpen, beslist de partij pas later.

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten riep deze voormiddag het partijbureau van de liberalen bij elkaar om de laatste knopen voor de lijstvorming door te hakken. De tijd begon te dringen, want hoewel de lijsttrekkers in een aantal provincies al bekend zijn, bleef het nog altijd onduidelijk wie de kopposities in Antwerpen en Brussel zou krijgen. Rutten wil al enige tijd absoluut evenveel mannen als vrouwen bovenaan de lijsten. Met Bart Somers op kop van de Vlaamse lijst leek het op die manier moeilijk te gaan worden voor Philippe De Backer, hoewel die met het vertrek van N-VA uit de federale regering net promotie had gemaakt van staatssecretaris tot minister.

Op de persconferentie na het partijbureau zei een erg zichtbaar geëmotioneerde De Backer, vandaag nog minister van Telecom, Digitale Agenda en Post, dat hem wel degelijk het lijsttrekkerschap was aangeboden, maar dat hij “na heel lang nadenken” een heel moeilijke beslissing heeft genomen: “Ik keer terug naar mijn eerste liefde, de wetenschap en het ondernemerschap, en ik stop met politiek. Ik zal niet op de lijst staan.” De nu 40-jarige De Backer haalde in 2009 een doctoraat in de biotechnologie aan de universiteit van Gent.

“Persoonlijke keuze”

De Backer stapt ook uit de Antwerpse gemeenteraad. “Dit is een heel persoonlijke overweging geweest, ik heb heel graag aan politiek gedaan en heb alle kansen gekregen van de partij”, aldus liberaal. “Maar het is een keuze die ik nu maak en die ik deze ochtend aan Gwendolyn heb verteld. Ik ben altijd eerlijk en oprecht geweest, naar alle mensen binnen de partij, maar op een gegeven moment moet je ook eerlijk zijn tegenover jezelf.”

De Backer benadrukte dat het om een “persoonlijke beslissing” gaat, die losstaat van de speculatie over de liberale lijsttrekker in Antwerpen. Ook bij VTM ontkende De Backer dat met klem. Concrete plannen voor de toekomst heeft hij nog niet.

Wie dan wel de Antwerpse Kamerlijsttrekker wordt, is nog niet bekend. Of Rutten een ‘wit konijn’ heeft gevonden zoals de geruchten al enkele weken de ronde doen, blijft dus afwachten. ““Dit is niet wat we gepland hadden, maar natuurlijk begrijp ik het.”

Minister Gatz geen lijsttrekker

Ook in Brussel zagen de gevestigde namen zoals Sven Gatz en Guy Vanhengel door de gelijke man-vrouwverdeling plots hun positie in gevaar komen. Gatz wordt daar nu het grootste slachtoffer van: niet hij maar voormalig Brussels schepen Els Ampe wordt Brussels lijsttrekker voor het Vlaams parlement. Vanhengel blijft wel lijsttrekker voor het Brussels parlement, Gatz duwt de lijst en verlaat dus het Vlaamse niveau, waar hij nu nog minister van Cultuur is. “Een positieve keuze van mij om mij op Brussel te smijten”, aldus Gatz.

Mimi Crahaij, 24, advocate en gemeenteraadslid in Ganshoren) trekt de Brusselse Kamerlijst.

In Oost-Vlaanderen was Alexander De Croo federaal een certitude, maar de vraag was nog wie Vlaams de lijst zou trekken: Carina Van Cauter of toch Kamerlid Egbert Lachaert? Uiteindelijk besliste het partijbureau voor Van Cauter. Zij trekt de Vlaamse lijst en verlaat dus het federaal parlement. Van Cauter greep afgelopen jaar nog naast het gouverneurschap van de provincie.

De lijsttrekkers in de andere provincies lagen al zo goed als vast. In Vlaams-Brabant trekt Rutten zelf de Vlaamse lijst, de Kamerlijst is voor Maggie De Block. In West-Vlaanderen staan dan weer twee mannen bovenaan, met Bart Tommelein in Vlaanderen en Vincent Van Quickenborne voor de Kamer. Limburg verdeelt de topposities tussen nieuwbakken Vlaams minister Lydia Peeters en federaal Kamerfractieleider Patrick Dewael.

De Europese lijst wordt ten slotte aangevoerd door Guy Verhofstadt.