Open Vld Leuven verzet zich tegen verplicht ‘sluitingsuur’ cafés in Leuven Bart Mertens

28 september 2019

19u01 0 Open Vld is tegen het voorstel van Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) om een richtlijn op te leggen aan cafés die ‘s ochtends nog open zijn als scholieren naar school gaan.De partij ziet meer heil in sensibilisering en een strenge aanpak van hardleerse dronken studenten die het te bont blijven maken in de vroege uurtjes.

De maatregel die burgemeester Ridouani voorstelt, volgt op de kritiek die de KUL-rector Luc Sels afgelopen donderdag uitte op het feit dat er 's ochtends op de Oude Markt nog steeds cafés open zijn op het ogenblik dat er leerlingen passeren op weg naar hun school. Daardoor zouden scholieren soms geconfronteerd worden met caféklanten die zichtbaar overmatig in de drank zijn gevlogen. Mohamed Ridouani vindt het wenselijk dat cafés hun terras zouden opkuisen tegen 7 uur ‘s ochtends en stelde eind vorige week nog dat horecazaken die daar hun laars aan lappen een tijdelijk sluitingsuur riskeren. De richtlijn is nog niet officieel van kracht maar komt ongetwijfeld op de tafel te liggen bij reeds geplande gesprekken tussen de stad Leuven, politie Leuven en de horeca om overlast en geweld tegen te gaan in het Leuvense nachtleven.

Als liberaal doet het me pijn dat het betuttelen en verbieden zich als een olievlek uitbreidt Rik Daems (Open Vld Leuven)

Bij Open Vld staan ze niet te springen om cafés te verplichten om hun terras op te kuisen tegen een bepaald uur en zien ze de maatregelen toch als een soort van sluitingsuur. "Als liberaal doet het me pijn dat het betuttelen en verbieden zich als een olievlek uitbreidt. Open Vld is tegen het opleggen van een sluitingsuur omdat het een gemakkelijkheidsoplossing is", aldus Rik Daems (Open Vld). De oppositiepartij vindt het meer aangewezen dat de stad samen met de horeca en de KU Leuven nieuwe sensibiliseringscampagnes organiseert. Bij de aanpak van dronken studenten die het te bont maken of herrie schoppen, moeten voor Open Vld de ouders betrokken worden en transportkosten naar het politiekantoor op hen verhaald worden. Het zijn uiteraard niet enkel studenten die soms veel te diep in het glas kijken.