Open Vld kiest nog niet en pareert kritiek CD&V en N-VA: “We bepalen zelf wel wat we goed vinden” TT

02 december 2019

14u00 72 Open Vld zal zelf op basis van de inhoud bepalen welke richting ze inslaat. Dat heeft voorzitster Gwendolyn Rutten deze middag verklaard na afloop van het partijbureau. Over welke richting dat wordt - paars-geel of paars-groen - werden geen uitspraken gedaan: informateur Paul Magnette moet pas over een week terug naar de koning, een keuze maakt Open Vld op dit moment dan ook niet.

Nadat informateur Magnette de paars-groene partijen afgelopen weekend bij elkaar had geroepen, zonder CD&V en N-VA, waren vandaag alle ogen gericht op de liberalen van Open Vld. Zouden zij meestappen in het paars-groene verhaal, zonder de Vlaamse coalitiepartners? CD&V en Open Vld reageerden gisterenavond alvast als door een wesp gestoken op het lek van de paars-groene vergadering.

Het waren enkel hoofdonderhandelaars Rutten en Alexander De Croo die na het druk bijgewoonde partijbureau de pers te woord stonden. Terwijl de verschillende leden van het bureau het liberale hoofdkwartier buiten stroomden, maakte vicepremier De Croo duidelijk dat zijn partij altijd bereid is rond de tafel te gaan zitten als men over de inhoud wil praten.



“Op basis van wat inhoudelijk kan, zullen wij de keuze maken en niemand anders”, duwde De Croo een beslissing voor zich uit. Het is bekend dat er binnen Open Vld twee kampen zijn over de te volgen weg: paars-groen, zonder N-VA, of paars-geel, mét N-VA.

“Laten ons niets opdringen”

Een kwartiertje later was het aan voorzitster Rutten om te benadrukken dat de liberale inhoud telt en dat Open Vld daarvoor samenwerkt met haar Franstalige zusterpartij MR. Ook zij herhaalde dat haar partij zélf zal bepalen wat ze goed vindt en wat niet, en dat ze zich geen keuze laat opdringen “door anderen die menen in onze plaats iets te moeten bepalen”.

De partij zegt in een mededeling dat Rutten en De Croo unaniem het vertrouwen hebben gekregen om verder te onderhandelen.

“Vld heeft ons in de rug geschoten”

Tegelijkertijd is de partij niet gediend van de kritiek van N-VA en CD&V. N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak bij aanvang van het N-VA-partijbureau over een “vertrouwensbreuk” met de top van Open Vld. “Ik ben stomverbaasd dat de liberalen bereid zijn om in de nota van Magnette mee te stappen. (...) We hebben nu al twee weken niets meer gehoord van de Open Vld-top.”

De Wever kon er naar eigen zeggen niet bij dat de liberalen de logica van de Vlaamse regering nu niet zouden doortrekken in de federale regering. “Plotseling word je dan in de rug geschoten en gaan ze achter je rug met anderen onderhandelen. Daar stelt zich wel een probleem.”

“Houding Open Vld is voor mij een raadsel”

CD&V-onderhandelaar Koen Geens haalde eerder deze ochtend ook al scherp uit naar de paars-groene optie en de liberalen. Geens begreep naar eigen zeggen niet “hoe de liberalen zich hier in kunnen vinden”. “De houding van Open Vld is voor mij een enigma (een groot raadsel, red.). Het is een raadsel hoe je je als liberale partij die in de Vlaamse regering zit die toch op budgettaire orthodoxie gesteld is, daarin kunt vinden.”

De CD&V-vicepremier gaf ook De Wever rugdekking. Die verklaarde gisteren dat hij gerust een initiatief wil nemen. “Wat ik niet begrijp is dat men De Wever niet de kans geeft om te bewijzen dat hij niet wil als men denkt dat hij niet wil”, aldus Geens. “Voor ons kan paars-groen enkel als de N-VA uitdrukkelijk niet wil. Het probleem van paars-groen is dat ze 400.000 stemmen minder vertegenwoordigt dan de oppositie. Men speelt met vuur.”

PS: “Niet de bedoeling partijen uit te sluiten”

Magnette heeft in elk geval niet de bedoeling gehad om bepaalde partijen uit te sluiten door een vergadering te organiseren met slechts een deel van hen, was de boodschap na het bureau van de PS. “Er bestaat geen uitsluitingsnota. We proberen iets uit te bouwen dat een formateur in staat moet stellen een regering te vormen”, legde een van de PS-onderhandelaars, Jean-Claude Marcourt, uit.

“De informateur heeft contacten met CD&V en N-VA. Hij heeft een vergadering belegd met de andere partijen, maar morgen kunnen we andere scenario’s zien”, voegde hij er nog aan toe. Volgens de voorzitter van het Waals Parlement heeft de informateur nog altijd contacten met de tien partijen hij sinds het begin van zijn opdracht raadpleegde. De vergadering van zaterdag was “belangrijk om punten van overeenstemming te zien”, aldus nog Marcourt.

De druk die N-VA en CD&V op Open Vld zetten is erg groot. De drie partijen vormen de Vlaamse regering. “Open Vld heeft beslist om constructief te zijn, te werken aan een relance van de economie en oplossingen te vinden. Op basis daarvan, is het een geloofwaardige partner”, vond Kamerfractieleider Ahmed Laaouej. “Er is één partij, de N-VA, die duidelijk separatistisch is. Dat lijkt me geen toekomstproject voor het land. CD&V is evenwel welkom om te praten”, voegde hij eraan toe.

Herlees hier de liveblog: