Open Vld-kandidaat-voorzitter Stefaan Nuytten: "Ben de outsider, maar vooral de meest pure kandidaat” TT

06 maart 2020

18u23

Bron: Belga 0 Ondernemer Stefaan Nuytten wil de Open Vld-leden verleiden met een "donkerblauw economisch beleid" en "pragmatische oplossingen" voor de federale impasse. De West-Vlaming gelooft in zijn kansen. "Ik ben de outsider, maar ik wil winnen."

Nuytten, een 56-jarige boekhouder, verzekeringsmakelaar en fiscalist uit kustgemeente Koksijde stelde vanmiddag zijn verkiezingsprogramma voor op het Open Vld-hoofdkwartier in Brussel. De partij moet eerst en vooral terug naar de donkerblauwe economische recepten, vindt hij. "We moeten de economische realiteit onder ogen zien en gaan voor een nuchtere en doelgerichte economische aanpak." Concreet pleit de West-Vlaming voor ‘benchmarking’ met buurlanden Nederland en Duitsland, die er economisch beter voor staan. "Zij hebben een veel lager overheidsbeslag, een kleiner tekort en lagere werkloosheidscijfers. Als het daar kan met minder belastingen, waarom bij ons dan niet? Zij hebben ook mooie auto's en WiFi."

Om de begroting op orde te krijgen, moet de overheid vooral op zichzelf besparen, vindt Nuytten. "We moeten iedere kost tegen het licht houden. Heel wat administratieve processen gebeuren dubbel, er zijn veel meer politieagenten per hoofd dan in de buurlanden, er is zelfs een speciale instelling voor gendergelijkheid opgericht. Steekvlampolitiek, noem ik dat." Ook op vlak van socialezekerheidsuitgaven zijn besparingen nodig, vindt hij. "Kijk bijvoorbeeld naar de huisartsen: organiseer die allemaal in een groepspraktijk, maak er elke nacht één van wacht. Als je dat op een degelijke schaal organiseert, krijg je minder burn-outs, meer kwaliteit en een lagere kostprijs."

De federale impasse wil Nuytten dan weer oplossen met "pragmatische aanpak". "De regering is meer dan 400 dagen geleden gevallen en sindsdien is er alleen maar gezeverd en ruzie gemaakt", zegt hij. De volgende federale regering moet het confederalisme definitief afvoeren en dient te focussen op economisch herstelbeleid, al moeten de transfers van Vlaanderen naar de rest van het land wel geleidelijk aan de schop op, vindt Nuytten. "Ik wil met partijen aan tafel zitten die geen tijd willen verliezen met elkaar uit te kafferen en oeverloos te palaveren over een staatshervorming." Een Vlaamse meerderheid, zoals N-VA maar ook CD&V al maanden vragen, is voor Nuytten geen must.

Einde maart nieuwe voorzitter

De ruim 6.000 Open Vld-leden kunnen vanaf zaterdag 21 maart online hun stem uitbrengen. Op 27 maart kennen we de opvolger van Gwendolyn Rutten; is er een tweede ronde nodig, dan is het resultaat op 31 maart bekend.

Nuytten neemt het op tegen Kamerfractieleider Egbert Lachaert, ex-Vlaams minister en burgemeester van Oostende Bart Tommelein en Vlaams parlementslid en voormalig schepen in Brussel Els Ampe. Drie kandidaten met heel wat ervaring in de partij. Maar Nuytten gelooft in zijn kansen, zegt hij. "Ik ben de outsider, maar ik ben vooral de meest pure kandidaat. Ik wil winnen en als ik zie hoeveel ongenoegen er is, denk ik dat het kan.”

Nuytten belooft alvast de helft van zijn voorzittersloon afhankelijk te maken van het behalen van zijn doelstellingen als hij het haalt. "No cure, no pay. Zo simpel zijn de zaken."

