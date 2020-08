Open Vld: “Inhoud die PS en N-VA naar voren schuiven moet worden bijgestuurd”

Redactie

01 augustus 2020

14u06

Bron: Belga 26 Vooraleer er onderhandelingen kunnen starten over een nieuwe federale regering moet “de economische en institutionele inhoud die N-VA en PS naar voren schuiven worden bijgestuurd”. Dat valt te horen bij Open Vld. De Vlaamse liberalen blijven bovendien vastgeklonken aan de Franstalige MR. “De liberale familie is beschikbaar om onderhandelingen daarover te starten om zo tot een regering te komen met de drie klassieke politieke families en N-VA”, klinkt het.



Het uitgebreid partijbestuur van Open Vld heeft zaterdagochtend vergaderd, nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever de druk op de Vlaamse liberalen vrijdagavond verder opvoerde in de studio’s van VTM Nieuws en Terzake.

Volgens De Wever, die samen met PS-voorzitter Paul Magnette van het Paleis de opdracht heeft gekregen een nieuwe federale regering te vormen, staan de werkzaamheden al behoorlijk ver, maar moet de MR gelost worden. “Niemand is nog voorstander van de MR in de regering”, lanceerde de N-VA-voorzitter. Vooral partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez veroorzaakt wrevel. Hij “is er alleen op uit de onderhandelingen te doen mislukken”, aldus De Wever. De eigen nota van de liberale as MR-Open Vld was dan weer een “sprookjesnota”, eveneens “bedoeld om te mislukken”.

De economische en institutionele inhoud die N-VA en PS naar voren schuiven staat nog zeer ver van onze visie en moet worden bijgestuurd Open Vld in mededeling

Maar Open Vld wijkt niet. Het partijbestuur vindt unaniem dat N-VA en PS hun plannen moeten aanpassen vooraleer er sprake kan zijn van regeringsonderhandelingen. “De economische en institutionele inhoud die N-VA en PS naar voren schuiven staat nog zeer ver van onze visie en moet worden bijgestuurd”, klinkt het in een mededeling. Voorzitter Egbert Lachaert verklaarde vorig weekend nog dat zijn partij niet wil meestappen in een project dat een staatshervorming doorduwt in ruil voor een links economisch beleid, reden waarom MR en Open Vld de onderhandelaars afgelopen week een eigen prioriteitenlijstje onder de neus schoven.

As met MR

De Vlaamse liberalen blijven ook achter de as met MR staan. “De liberale familie is beschikbaar om onderhandelingen daarover te starten om zo tot een regering te komen met de drie klassieke politieke families (liberalen, socialisten en christendemocraten, red.) en N-VA.” Dat brede draagvlak is volgens Open Vld nodig, “gezien de grote uitdagingen waar ons land voor staat”.

De Wever opperde gisteren dat een “bubbel van 5 partijen” - PS, sp.a, CD&V, cdH en N-VA - binnen twee tot drie weken een regering kan vormen. Alleen kan die samenstelling slechts bogen op 70 van de 150 Kamerzitjes, en is er dus minstens nog een zesde partij nodig. Als Open Vld en MR niet mee willen, gaat de blik automatisch naar Ecolo en Groen, maar dat lijkt nog ingewikkelder. De twee groene partijen vormen een minstens even stevige as, en bovendien heeft Ecolo altijd gezegd niet met N-VA te willen onderhandelen.

