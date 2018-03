Open Vld: "Iemand drogeren bij verkrachting moet verzwarende factor zijn" TK

20 maart 2018

06u42

Bron: Belga 0 Na de groepsverkrachting afgelopen weekend in een hotel in Antwerpen vindt Open Vld dat het toedienen van verdovende middelen een verzwarende omstandigheid moet worden bij verkrachting. Kamerlid Carina Van Cauter heeft een wetsvoorstel klaar dat de strafmaat in zo'n geval 5 jaar hoger legt.

Na een avondje uit werden twee jonge vrouwen uit Nederland in de nacht van vrijdag op zaterdag vermoedelijk bedwelmd en seksueel misbruikt in een hotel in Antwerpen. In de zaak werden al vier verdachten aangehouden. "De dames werden hoogstwaarschijnlijk met een middel zoals rohypnol verdoofd. Dat is onaanvaardbaar en crimineel gedrag", zegt Van Cauter. Het Open Vld-Kamerlid wijst erop dat het gebruik van een list, dwang of verrassing nog maar sinds 2016 zowel bij aanranding als verkrachting strafbaar is. "De daders zullen zich dus niet alleen voor de verkrachting moeten verantwoorden, maar dus ook voor het verdoven."

Het toedienen van verdovende middelen is echter nog geen verzwarende omstandigheid bij het bepalen van de strafmaat, zo benadrukt Van Cauter. Daders riskeren momenteel een celstraf van 6 maanden tot 5 jaar voor aanranding van de eerbaarheid, en 5 tot 10 jaar voor verkrachting. "Er ligt een wetsvoorstel klaar van mij om ook daar verandering in te brengen", aldus de liberale politica. "Als er een verkrachting gebeurt in dergelijke verzwarende omstandigheden, dan riskeert de dader 10 tot 15 jaar opsluiting."

Volgens Van Cauter werden vorig jaar 11.267 dossiers over seksueel misbruik geopend bij het gerecht. "Een stijging met 15 procent ten opzichte van 2016", luidt het. Het gaat daarbij om 4.157 verkrachtingszaken, 3.986 aanrandingen van de eerbaarheid, en 345 voyeurismezaken.