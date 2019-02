Open Vld heeft met Sihame El Kaouakibi (32) wit konijn beet in Antwerpen Oprichtster Let's Go Urban tweede op Vlaamse lijst Open Vld in Antwerpen HA

20 februari 2019

10u15

Bron: Belga 0 Sihame El Kaouakibi, bekend van de jongerenorganisatie Let’s Go Urban, krijgt de tweede plaats op de Vlaamse lijst van Open Vld in Antwerpen, na Mechels burgemeester Bart Somers.

De partij heeft daarmee dan toch een ‘wit konijn’ te pakken in Antwerpen, zij het niet voor het lijsttrekkerschap voor de Kamer. De 32-jarige El Kaouakibi is nieuw bij de liberalen, maar zetelde wel al voor Open Vld in de raad van bestuur van de VRT.

Bij het brede publiek is El Kaouakibi vooral bekend als oprichtster van Let’s Go Urban, een naschoolse organisatie die opleidings- en leerprogramma’s aanbiedt voor kinderen en jongeren met een uiteenlopende achtergrond.

Sihame leidt ook het bedrijf WannaWork, een recruteringsplatform dat jongeren en bedrijven op een alternatieve manier met elkaar in contact brengt en diversiteitsscans uitvoert op de werkvloer.

“Ik ben een doener. Ik heb letterlijk van socio-economische thema’s en innovatie mijn missie gemaakt”, zegt Sihame. “Met de projecten Let’s Go Urban Academy en WannaWork probeer ik iedereen, jongeren, ouders, onderwijs en ondernemers te laten samenwerken. Dat ik mij nu verkiesbaar stel, voelt als een logische stap om dat ook in de politiek te stimuleren.”

De speerpunten van El Kaouakibi zijn onderwijs, meer jobs en diversiteit op de werkvloer en maatschappij.

