Open Vld gaat voor CO2-vignet en lagere elektriciteitsfactuur, geen gratis bussen FVI

16 maart 2019

17u25

Bron: Belga 0 Open Vld heeft zaterdag op een congres in Genk de maatregelen rond klimaat vastgelegd waarmee de partij in mei naar de kiezer trekt. De liberalen willen onder meer een CO2-heffing voor bedrijven die producten invoeren waarvan we weten dat ze niet duurzaam werden geproduceerd. De elektriciteitsfactuur mag voor Open Vld met 80 tot 100 euro per gezin omlaag. Enkele andere opvallende voorstellen zoals gratis bussen haalden het dan weer niet.

Alle Vld-leden kregen zaterdag stemrecht over de tien klimaatmaatregelen voor de campagne. De partij wil het zo concreet mogelijk houden en daarmee het verschil maken met Groen, dat afgelopen week zijn klimaatbegroting voorstelde.

CO2-vignet

Een maatregel die op enige weerstand botste, maar het toch haalde, is een CO2-vignet voor bedrijven die op een vervuilende manier produceren buiten Europa, bijvoorbeeld de staalindustrie. "Dit klinkt als een protectionistische maatregel, waarop we zullen afgerekend worden door andere partijen", zei Armel De Schreye uit Leuven. "Het zal ook leiden tot hogere prijzen." Zijn verzet mocht niet baten, het idee werd goedgekeurd.

Lagere elektriciteitsfactuur

Een ander initiatief van de liberalen verlaagt de elektriciteitsfactuur met 300 miljoen euro. De partij schrapt de heffingen op de factuur voor de financiering van onder meer de OCMW's en de openbare verlichting. Voor een gemiddelde verbruiker zou dat neerkomen op 80 tot 100 euro korting per jaar.

Wat de energiebevoorraading betreft, "gaat Open Vld resoluut voor hernieuwbare energie". Die zin werd gevolgd door "we sluiten de kerncentrales in 2025", maar dat werd op vraag van de leden aangepast naar "de bestaande kerncentrales".

De partij wil 100 miljoen euro investeren in een Vlaams klimaatinnovatiefonds. Private investeerders die met innovatieve oplossingen komen, mogen voor elke geïnvesteerde euro een extra euro van de overheid verwachten. Dat budget kan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld het onderzoek naar de kernenergie van de toekomst, viel te horen.

Geen gratis bussen

Op het Open Vld-congres is de invoering van gratis openbaar vervoer voor scholieren en studenten wel niet goedgekeurd. “Het woord gratis is te ideologisch, te beladen”, zei Willem-Frederik Schiltz, een van de congresleiders. Het werd uiteindelijk “goedkoper”. Stelling 9 luidde: “We maken van deelvervoer het vervoer van de toekomst. Tussen 1 en 5 uur ‘s nachts blijft er minstens een trein of een bus per uur rijden op het kernnet. Voor scholieren en studenten wordt het openbaar vervoer gratis.”

Die laatste zin wapperde als een rode lap voor de ogen van verschillende liberalen in de zaal: “Gratis bestaat niet”, luidde het, en: “We hebben nood aan ideologische standvastigheid.” Het scherpst werd de tegenstand geformuleerd door Kawa Ahangari: “Een groot deel van de scholieren heeft geen stemrecht, geef beter gratis vervoer aan de lage inkomens”, zei hij.

Voorzitster Gwendolyn Rutten verdedigde de maatregel. “Ik snap de allergie voor het woordje gratis, iemand betaalt de factuur. Maar het zou een mooi signaal zijn om dit door de gemeenschap te laten betalen. Veel steden en gemeenten betalen het abonnement bovendien nu al terug.”

Haar pleidooi mocht niet baten. Het woord gratis werd op voorstel van de zaal vervangen door ‘goedkoper’. “Ik ben blij dat dit voorstel werd gedaan, want ik ging zelf ook tegengestemd hebben”, zei Schiltz. “Gratis is te ideologisch, te beladen.”