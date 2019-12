Open Vld’er Christian Leysen roept op Bart De Wever aan zet te laten: “Het is te vroeg voor een formateur” TT

Volgens het liberale Kamerlid Christian Leysen zou het "niet verkeerd zijn" om in de federale formatie een opdracht te geven aan N-VA-voorzitter Bart De Wever. Volgens Leysen is de tijd niet rijp om maandag al een formateur voor paars-groen aan te duiden, wanneer huidig informateur Paul Magnette (PS) opnieuw naar de koning moet. "Het zou goed zijn dat er nog een ronde wordt gelopen door de voorzitter van de grootste partij van het land", aldus Leysen vanochtend op Radio 1. Hij is het eerste liberale parlementslid dat zich zo expliciet uitspreekt voor een initiatief voor De Wever.

“Ook al heeft hij een bijzonder groot calimero-gehalte”, toch moet N-VA-voorzitter Bart De Wever nu maar eens de arena in gestuurd worden, aldus Leysen, die deel uitmaakt van de Kamerfractie van Open Vld. Zoals bekend is er vooral daar veel tegenstand tegen zomaar meestappen in het paars-groene verhaal van Magnette. Uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws gisteren bleek al hoe ook de overgrote meerderheid van de burgemeesters voor paars-geel kozen. Open Vld is dus bijzonder verdeeld over de kwestie.

Leysen roept zijn partij vanmorgen daarom op nog geen keuze te maken. "Daar is het nog veel te vroeg voor”, klonk het. “Men moet zich niet in de fuik van een bepaalde coalitie laten vastzetten. We weten niet waar en wanneer we gaan landen, maar we hebben beter een goede regering met een goed programma dan nu snel-snel een regering maken die toch meteen tegen de muur zou lopen.”

“Liberale premier in linkse coalitie past niet”

De Antwerpse liberaal ging ook in op de premierskwestie: die post zou aan Rutten beloofd zijn in ruil voor steun voor paars-groen, maar dat is niet per se een goed voorstel, aldus Leysen. “Ik denk dat we wat duidelijker moeten maken dat een liberale premier in een door links gedomineerde coalitie niet past. De prijs van een premier betaal je op een bepaalde manier altijd.”

Volgens Leysen worden ook bij de liberalen de budgettaire inspanningen die geleverd moeten worden nog altijd onderschat. “We starten al gehandicapt doordat de vorige regering haar programma niet volledig kon uitvoeren. Daar komt de pensioensneeuwbal van bijvoorbeeld de ziekenhuizen en lokale besturen bovenop. En ook de exploderende gezondheidskosten stellen ons voor enorme problemen, waardoor het systeem van de sociale zekerheid wel eens kan gaan crashen. Wat dan opvalt is dat men (Magnette in zijn nota, red.) zegt dat alles gefinancierd zal worden via ‘een derde inkomsten, een derde besparingen en een derde ‘iets anders’’. Maar dat laatste zal allicht ook ‘inkomsten’ zijn.”

Beke: “Logisch dat N-VA het initiatief krijgt”

Ook Vlaams minister van Welzijn en voormalig CD&V-voorzitter Wouter Beke pleitte vanochtend voor een rol voor De Wever. Eerder deed ook de federale onderhandelaar voor zijn partij, Koen Geens, dat. “N-VA heeft 1 miljoen kiezers, de PS heeft er 640.000. Het lijkt me logisch dat N-VA het initiatief krijgt om een regering te vormen”.

Beke neemt er ook akte van dat de paars-groene partijen opnieuw hebben samengezeten. “Je kan niet zeggen dat het gewoon was om van gedachten te wisselen. Dat is niet meer om te kijken wat de kok te bieden heeft, maar ook om uit het menu te kiezen”, aldus Beke. Toch koestert hij tegelijkertijd hoorbaar scepsis: “Al die lekken zijn niet van dien aard om het vertrouwen te bevestigen of herstellen.”

Brussels minister-president Rudi Vervoort: “Paars-groen is de enige optie”

Informateur Magnette riep gisteren opnieuw de paars-groene partijen bij elkaar, dit keer om het over het budgettaire kader te hebben. Volgens indiscreties heeft hij daar vijf budgettaire pistes op tafel gelegd, met als meest ingrijpende voorstel een evenwicht op de begroting in 2024 en als zachtste voorstel een tekort van meer dan 2 procent.

CD&V en N-VA waren er opnieuw niet bij. En dat is logisch, verklaarde Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) vanochtend op de RTBF-radio. “De regenboogcoalitie (paars-groen, red.) is de enige mogelijke”, aldus Vervoort. “Ik zie niet in hoe wij met de N-VA overeen zouden komen. We hebben hard gewerkt aan het vormen van een regering. Er is nu een weg die zich opent en die we moeten nemen.”