Open Vld en N-VA voluit in de clinch op Twitter: “Beneden alle peil” KVDS

26 februari 2020

09u22

Bron: VRT NWS, Belga 0 Het zit er bovenarms op tussen N-VA en Open Vld. De twee partijen - die allebei deel uitmaken van de Vlaamse regering - halen in enkele filmpjes op sociale media fel uit naar elkaar. De N-VA zette beelden van een interview met Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten in Terzake tegenover eerdere uitspraken van de politica over de federalisering van België. Open Vld vuurde terug met een filmpje waarin de ‘woorden’ en de ‘daden’ van N-VA met elkaar worden vergeleken.

“Wie privileges waardeert boven principes verliest beide snel”, postte N-VA bij het filmpje over Rutten, een quote van voormalig Amerikaans president Eisenhouwer. Op de beelden is te zien hoe Rutten in Terzake pleit voor een herfederalisering van België, terwijl ze eerder een lans brak voor meer autonomie voor de regio’s.

“Wie privileges waardeert boven principes verliest beide snel.” - Dwight D. Eisenhower pic.twitter.com/Muz0XWlCul N-VA(@ de_NVA) link

In een groot interview in Het Laatste Nieuws afgelopen weekend haalde Bart De Wever ook al scherp uit naar Rutten en noemde hij de Open Vld “een onderafdeling van de PS”. Volgens De Wever verkocht Rutten haar ziel aan de Franstalige socialisten in de federale regeringsvorming met het oog op de post van premier.





Open Vld liet het niet passeren en lijstte een hele reeks tegenstrijdige ‘woorden’ en ‘daden’ op van de N-VA. Zoals een quote van de partij waarin die zegt te willen afrekenen met asielfraude tegenover een bericht waarin gemeld wordt dat het - intussen voormalig - Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam in de cel blijft op verdenking van gesjoemel met humanitaire visa. En een uitspraak van De Wever waarin die zegt Vlaams minister-president te willen worden, tegenover het nieuws dat Jan Jambon uiteindelijk die functie opneemt. Dat alles vergezeld van een quote van een andere Amerikaanse president, Abraham Lincoln: “De waarheid is vaak de beste rechtvaardiging tegen laster.”

Wij beantwoorden de charge van @de_nva met Abraham Lincoln: "Truth is generally the best vindication against slander." pic.twitter.com/qzQHxPNNJy Open Vld(@ openvld) link

In De ochtend op Radio 1 liet kandidaat-voorzitter bij Open Vld Bart Tommelein horen dat hij niet te spreken is over de aanval van coalitiepartner N-VA op Rutten. Hij noemde die “beneden alle peil” en “een regeringspartij en coalitiepartner onwaardig”. Hij vindt dat ze de samenwerking binnen de Vlaamse regering onder druk zetten.

Het is voor Tommelein duidelijk dat de aanvallen van de voorbije maanden vanuit N-VA-hoek aantonen dat er sprake is van een "georkestreerde actie om zijn partij zo veel mogelijk schade te berokkenen". Dat Open Vld zelf in de tegenaanval ging, vindt Tommelein logisch. "Als je een klap op je wang krijgt, moet je niet je andere wang toekeren", vindt hij. "We moeten niet lijdzaam toezien".

Als politici graag van mensen zouden hebben dat ze respect tonen voor de democratie, dan moeten politici zelf respect tonen voor elkaar Servais Verherstraeten

CD&V-kopstuk Servais Verherstraeten roept beide partijen intussen op dergelijke Twitterdiscussies achterwege te laten. “Als politici graag van mensen zouden hebben dat ze respect tonen voor de democratie, dan moeten politici zelf respect tonen voor elkaar", aldus Verherstraeten. "Anders zorg je ervoor dat je jezelf ridiculiseert. Dat bekladden dient tot niets, behalve dat het de democratie verzwakt".

Op het kabinet van minister-president Jambon luidt het dat “de sfeer en de daadkracht binnen de Vlaamse regering uitstekend” zijn. Zijn partijgenote Anneleen Van Bossuyt in de Kamer ziet geen graten in het filmpje. “Daarin worden feiten weergegeven en als dat pijnlijk is om te zien, dan is dat voor hun rekening”, vindt ze. Volgens haar heeft het initiatief niets te maken met eventuele vervroegde verkiezingen.



De vorige ruzie tussen N-VA en Open Vld dateert nog maar van eind 2019. Rutten hekelde toen Jambons uitspraak over asielzoekers die een huis konden kopen van kindergeld (hij beweerde dat ze dat geld met terugwerkende kracht hadden gekregen voor de duur van hun asielprocedure, red.). Rutten had het over “verzonnen verhalen, die in xenofobe tijden goed klinken maar die fout zijn en schaden”.

