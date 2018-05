Open Vld en N-VA ontkennen akkoord over lijst met zware beroepen: "Die lijst is voorbarig" kg

24 mei 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving, De Tijd, Belga 286 Op de lijst van zware beroepen staan behalve de politie, het leger en de brandweer, ook beroepen als kleuterjuf en zorgpersoneel met een ambtenarenstatuut. Dat meldt De Tijd. De volledige lijst wordt vandaag bekendgemaakt door de vakbonden. Open Vld en N-VA ontkennen echter dat er een akkoord is: "De lijst is voorbarig."

Gisteren bereikten twee van de drie overheidsvakbonden met minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) naar verluidt een akkoord over een lijst van zware beroepen. Daarvoor wordt gekeken naar vier criteria: zware fysieke belasting, onregelmatige uren, veiligheidsrisico’s en stress - hoewel die laatste enkel geldt als verzwarend criterium.

Wie een beroep uitoefent dat op de lijst verschijnt, mag tussen de twee en zes jaar vroeger op pensioen kunnen gaan waarbij de minimale pensioenleeftijd ligt op 60 jaar. Het systeem moet normaal vanaf 2020 in werking treden.

Kleuterjuf, postbodes en treinbestuurders

Gisteren werd al bekend dat de politie, het leger en de brandweer op de lijst zouden staan. Nu meldt De Tijd ook dat veel leerkrachten, waaronder kleuterleidsters, en personeel in de zorgsector met een ambtenarenstatuut, een plaatsje kregen.

Ook een deel van het spoorpersoneel staat op de lijst, meldt Luc Piens van de christelijke spoorvakbond ACV-Transcom. Het gaat concreet om werknemers in de seinhuizen, arbeiders die werken aan de sporen en de bovenleidingen, het rijdend personeel (treinbestuurders en -begeleiders) en de agenten van Securail.

Volgens Piens worden ook postbodes, postpersoneel dat in de sorteercentra werkt, luchtverkeersleiders en loodsen vermeld op de lijst. De vakbonden onthullen deze middag de rest van de zware beroepen.

Vakbonden

Het christelijke ACV en het liberale VSOA gingen al akkoord met de regeling. Het ACOD geeft zijn fiat voorlopig nog niet: de bond nam niet deel aan de onderhandelingen met minister Bacquelaine door een staking en kon de lijst dus nog niet inkijken.

Ook de legervakbonden hebben de tekst met het akkoord over de zware beroepen bij de overheid nog niet ontvangen. Zij plannen een overleg met het kabinet van minister Bacquelaine op vrijdagochtend.

Het voorstel moet eerst nog worden goedgekeurd door de regering. Of dat zal gebeuren, is nog verre van zeker. Indien de regering geen groen licht geeft, lieten de vakbonden al weten dat ze zich terugtrekken uit de regeling.

"Enkel voorakkoord"

Volgens N-VA-pensioenspecialist Jan Spooren heeft minister van Pensioenen Bacquelaine slechts een voorakkoord met de vakbonden over de lijst van zware beroepen. Er is binnen de regering immers afgesproken dat de lijst eerst nog moet getoetst worden aan een aantal criteria, zegt hij in een reactie aan Belga.

Spooren vindt het akkoord een goede zaak en prijst de houding van de vakbonden, maar binnen de regering is afgesproken dat de lijst moet voldoen aan drie voorwaarden: de lijst mag niet leiden tot een daling van de effectieve uitstapleeftijd of tot pensioenverlies, en moet binnen de budgettaire enveloppe passen die de regering heeft vastgelegd. "Als aan die voorwaarden niet voldaan is, is er geen akkoord", besluit Jan Spooren.

"De N-VA is voor de erkenning van zware beroepen, maar dat mag niet zo geïnterpreteerd worden dat de helft van de ambtenaren een zwaar beroep heeft", aldus Spooren.

"Lijst is voorbarig"

Ook Open Vld-Kamerlid en voormalig minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ontkent dat er een akkoord is over de lijst met zware beroepen voor het overheidspersoneel.

"We mogen de kar niet voor het paard spannen. Er is afgesproken dat men eerst het wetsontwerp bespreekt en goedkeurt, pas daarna spreken we over lijsten. Op het Comité A is trouwens geen woord gezegd over een lijst. Dit morgen zomaar goedkeuren is voorbarig", zegt Van Quickenborne in een reactie aan Belga.

Net als zijn N-VA-collega Jan Spooren benadrukt Van Quickenborne dat dezelfde regeling ook moet gelden voor de privésector."Er is een duidelijke afspraak in de regering dat de lijsten met zware functies in de publieke én private sector samen moeten worden vastgelegd. Wij willen immers dat mensen met echt zware taken wat vroeger kunnen stoppen, maar zonder de ongelijkheid die er nu is tussen ambtenaren en werknemers." Voor het Open Vld-Kamerlid moeten verpleegsters gelijk behandeld worden, of ze nu in een publiek dan wel privaat ziekenhuis werken.

Tenslotte wijst hij erop dat er moet gewaakt worden dat het om een beperkte lijst gaat: "De algemene hervorming van langer werken mag niet uitgehold worden", aldus nog Vincent Van Quickenborne.

CD&V en sp.a positief

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt het akkoord een goede zaak, zei ze vanmorgen op Radio 1. Crevits heeft naar eigen zeggen geen informatie over de lijst van zware beroepen: "Ik kijk uit naar de uitleg deze namiddag over wie op de lijst staat", aldus de minister.

Ook CD&V-fractieleider in de Kamer, Servais Verherstraeten vond het "schitterend nieuws" dat twee vakbonden een akkoord met de pensioenminister hebben. Hij vond het belangrijk dat er geen afbreuk gedaan wordt aan verworven rechten, er goede overgangsmaatregelen zijn en een ruim pakket van werknemers in aanmerking komen voor een zwaar beroep. Verherstraeten had lof voor de vakbonden die hun nek hebben uitgesproken.

Sp.a-kamerlid Peter Vanvelthoven vond het ook "zeer goed" dat er akkoord is maar hij merkte op dat de lijst van zware beroepen niet beschikbaar is en dat N-VA en Open Vld voorbehoud maken over de lijst. "De minister van pensioenen heeft niet op een eiland onderhandeld. Hij stond in contact met de kabinetten van de vicepremiers en de gemeenschappen", reageerde Verherstraeten, voor wie er dus geen sprake kan zijn om aan de lijst te morrelen.