Open Vld en Groen: “We willen samenzitten met cultuursector om te proberen zoveel mogelijk te laten doorgaan” JTO

07 augustus 2020

12u49

Bron: Belga 1 Zowel meerderheidspartij Open Vld als oppositiepartij Groen pleiten er vandaag voor om rond de tafel te gaan zitten met de cultuursector om de huidige coronamaatregelen te evalueren en bij te sturen. Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) publiceerde daarover een brief via haar sociale media. Haar collega bij Groen Elisabeth Meuleman wil spoedoverleg en een taskforce.

"Terwijl bioscopen, fitnesscentra en pretparken de deuren mogen openen, gelden voor culturele voorstellingen en evenementen nog altijd de meest strikte criteria", zegt Meuleman. "Als we niet snel ingrijpen dan knijpt men de cultuursector dood."

Meuleman, die voorzitter is van de commissie Cultuur, wil daarom spoedoverleg organiseren om de huidige maatregelen te evalueren en bij te sturen. Groen pleit voor een 'taskforce cultuur', met vertegenwoordigers van de gesubsidieerde en de niet-gesubsidieerde sector en vertegenwoordigers van de administratie en de regeringen "om elke vorm van miscommunicatie te vermijden, snel op de bal te spelen, bijkomende steunmaatregelen uit te werken en het cultureel najaar voor te bereiden in alle veiligheid".

"Ik zit niet aan de knoppen, maar ik zou mét hen beslissingen nemen, niet voor hen. Ik zou net samenzitten en kijken wat mogelijk is, tevens op lokaal vlak", zegt ook Sihame El Kaouakibi. De Open Vld-politica heeft het over "overhaaste en onnodig harde beslissingen" en wijst er op dat de culturele sector de afgelopen maanden een sectorgids uitwerkte om in het kader van hygiëne en gezondheid veilig opnieuw te kunnen openen.

Volgens El Kaouakibi moet worden samengezeten met de cultuursector om te proberen zoveel mogelijk te laten doorgaan. "We zijn nog niet uit de crisis. We moeten nog een tijd die collectieve inspanning doen. Maar we mogen daarbij niet een hele groep mensen achterlaten. Nu moeten we samenkomen want de cultuursector doet ademen. Shaken. Ontroeren, verkennen en ontsnappen.”

