Open Vld blijft achter kandidaat Emre Öz staan

20 september 2018

15u13

Bron: Belga 1 In Temse blijft Open Vld achter kandidaat Emre Öz staan, die genoemd wordt als lid van de Turkse organisatie Milli Görüs. "Wie Emre een beetje kent, weet dat hij geen radicaal is", zegt voorzitter Philippe Heyvaert. De lokale afdeling begrijpt niet waar de commotie rond Öz, "die in Temse is opgegroeid en naar de scouts ging", vandaan komt. Gisteren verweet staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) de organisatie nog 'sharia-denken'.

Open Vld noemt de beschuldiging van radicalisme "totaal bij de haren getrokken". De kandidaat "voedt zijn kinderen hier op, stelt hier mensen tewerk als aannemer en is overtuigd liberaal", klinkt het.

Emre Öz is Open Vld-kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen (achtste plaats) en voor de gemeenteraad in Temse (vijftiende plaats). Hij zou gezeteld hebben in de lokale afdeling van de Belgische Islamitische Federatie, die banden heeft met Milli Görüs. Het BIF baat 26 moskeeën uit en heeft plannen voor een islamschool in Genk, waar de N-VA van Demir in de oppositie zit.

"Genk en Temse liggen ongeveer 250 kilometer uit elkaar", klinkt het. "En dit gaat over Temse, waar wij achter Emre staan." Open Vld ziet geen problemen met het lidmaatschap van Öz in het bestuur van de vrije moskee in de Paterstraat, al zou hij sinds enkele maanden geen lid meer zijn.

Ook Oost-Vlaams gedeputeerde Hilde Bruggeman, die de provincieraadslijst trekt in het kiesdistrict Dendermonde - Sint-Niklaas, blijft achter Emre Öz staan. "Hij is de man uit Temse met fijne humor. Daarachter schuilt een harde werker en een man met het hart op de juiste plaats. Een meerwaarde voor onze lijst", aldus Bruggeman.