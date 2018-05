Open Vld blijft aandringen op debat over strafuitvoering SI

06 mei 2018

16u18

Open Vld vindt het "essentieel" dat er binnen de regering een debat komt over vervroegde invrijheidsstelling en penitentiaire verloven. Dat zei Open Vld-vicepremier Alexander De Croo vandaag op VTM NIEUWS.

Samen met N-VA uitte Open Vld in de Kamer afgelopen week kritiek op minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vanwege een aantal maatregelen die de overbevolking in de gevangenissen moeten tegengaan. Door omzendbrieven kunnen kortgestraften na minder dan een derde van hun straf vrijkomen, een andere circulaire voerde uitgebreid penitentiair verlof in, met een week-om-week detentie.

Minister Geens was niet opgezet met de kritiek van zijn coalitiepartners, omdat die maatregelen solidair binnen de regering waren beslist. "Je moet toch zeer goed opletten wat je daar doet. Het signaal kan toch niet zijn dat mensen met een straf tot tien jaar, wat toch niet niks is, na bijvoorbeeld een derde uitgezeten te hebben al naar huis zouden mogen. Of dat we naar een systeem gaan waar men een week in de gevangenis zit en één week thuis. Mijn partij en ik zijn daar altijd zeer kritisch over geweest", zei De Croo aan VTM NIEUWS.

Essentieel

De Croo valt minister Geens niet aan, zegt hij. "Dit gaat over iets wat essentieel is, namelijk ervoor zorgen dat er geen gevoel van straffeloosheid. Dit gaat over mensen met straffen tot tien jaar, wat je niet krijgt voor een klein misdrijf". De genomen maatregel moet geëvalueerd worden, zegt De Croo. "Het is essentieel dat er binnen de regering een discussie komt over hoe we omgaan met mensen die zware misdrijven gepleegd hebben".