Open Vld bevestigt: ten laatste op 31 mei opvolger voor Rutten Astrid Roelandt

13 april 2020

12u09 30 Ten laatste op 31 mei krijgt Open Vld een nieuwe voorzitter. Dat heeft het uitgebreid partijbureau zonet beslist. De verkiezing was eigenlijk voorzien voor eind maart, maar werd uitgesteld omwille van de coronacrisis.

Het uitgebreid partijbureau van Open Vld heeft vanmorgen beslist dat de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter en partijbestuur zullen plaatsvinden tussen 22 en 31 mei. Ten laatste op 31 mei zal er dus een opvolger zijn voor Gwendolyn Rutten. Het gaat daarbij tussen Oostends burgemeester Bart Tommelein, federaal fractieleider Egbert Lachaert, Vlaams parlementslid Els Ampe en ondernemer Stefaan Nuytten.

De voorzittersverkiezingen waren aanvankelijk voorzien voor eind maart, maar werden twee maanden uitgesteld omwille van het coronavirus - tot ongenoegen van Lachaert en heel wat kandidaten voor het partijbureau. De redenering was dat veel liberalen hun stem uitbrengen in fysieke stembureaus, en dat het onverantwoord was om zoiets te organiseren gezien de coronamaatregelen. Een deel van de partij begreep niet dat daar geen mouw aan gepast kon worden, door bijvoorbeeld met stembrieven te werken zoals CD&V.

22 mei

Nu zal dat wel gebeuren. De kiescommissie zoekt nu een oplossing voor de mensen die niet digitaal kunnen stemmen: dat zal ofwel per brief, ofwel telefonisch zijn. Voor de eerste ronde wordt gemikt op 22 mei, al staat die datum nog niet helemaal vast. Ten laatste op 31 mei zal de tweede ronde plaatsvinden en is de opvolger van Rutten bekend. De vier kandidaten hebben afgesproken dat het sowieso een sobere campagne wordt, die alleen online wordt gevoerd.

Lees ook:

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/egbert-lachaert-teleurgesteld-na-uitstel-voorzittersverkiezingen-open-vld-maar-ik-ga-daar-niet-over-mokken~a3db5254/

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/open-vld-stelt-voorzittersverkiezing-twee-maanden-uit~ae232abd/