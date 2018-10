Open Vld-bestuur onderzoekt banden tussen lijst Vernieuwing en Vlaams Belang in Grimbergen jv

16 oktober 2018

06u26

Bron: belga 0 Het nationale bestuur van Open Vld onderzoekt of het moet ingrijpen in zijn lokale afdeling in Grimbergen. Daar is de plaatselijke Open Vld van plan een bestuursakkoord te sluiten met de lijst Vernieuwing, waarvan gisteren bekendraakte dat minstens één kandidaat op die lijst bij Vlaams Belang actief is.

"Als dat Vlaams Belangers zijn, dan nemen we daar afstand van en dan hebben wij daar ook statutaire maatregelen voor", zei partijvoorzitter Gwendolyn Rutten gisteravond tijdens een kopstukkendebat op één.

In Grimbergen kwam Vernieuwing zondag als grootste uit de stembusgang. De lijst werd getrokken door voormalig Vlaams Belang-politicus Bart Laeremans. Zondagavond al sloot Vernieuwing een principeakkoord over een nieuwe coalitie met Open Vld en N-VA.

Open Vld-voorzitter Rutten zegt nu dat ze laat onderzoeken of het bericht klopt dat Vernieuwing ook Vlaams Belang-politici op zijn lijst had staan. Het gaat om Luk Raekelboom, die parlementair medewerker is van het Vlaams Belang.

"We hebben dat vandaag gehoord en zijn dat aan het bekijken", zei Rutten. "Als dat Vlaams Belangers zijn, dan nemen we daar afstand van en dan hebben wij daar ook statutaire maatregelen voor. Dan hoor je niet thuis bij ons in de partij."

N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet van plan in te grijpen in Grimbergen, zo liet hij verstaan. De Wever herhaalde ook zijn stelling dat in Ninove, waar Vlaams Belang-parlementslid Guy D'Haeseleer bijna een absolute meerderheid haalde met Forza Ninove, die de kans moet krijgen om een meerderheid op de been te proberen brengen.

De kans dat D'Haeseleer daarin zal slagen, lijkt na vandaag overigens bijzonder klein. Niet alleen willen de andere partijvoorzitters niet dat hun lokale afdeling gesprekken aanknoopt met D'Haeseleer, bovendien acht ook De Wever de kans op succes klein. Er is namelijk een oude Facebook-post van D'Haeseleer opgedoken die door De Wever en de andere partijvoorzitters als racistisch beschouwd wordt. "De kans dat het gesprek (met D'Haeseleer, red.) tot een goed einde komt, is sub zero na het zien van deze foto."