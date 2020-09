Open Monumentendag: bezoek Vlaams erfgoed in het echt of virtueel kv

13 september 2020

04u50

De 32ste Open Monumentendag vandaag wordt een alternatieve digitale editie. De coronapandemie stuurde de plannen van de organisatoren drastisch in de war. Toch staan 454 activiteiten op het programma.

"Het is bijzonder om te zien hoe snel Open Monumentendag-organisatoren de overstap hebben gemaakt van klassieke openstellingen naar virtuele openstellingen", zegt Beau Van Dooren, projectleider Open Monumentendag bij Herita.

Iedereen met een hart voor erfgoed kan activiteiten beleven in 330 monumenten in 182 gemeenten in Vlaanderen. Het programma is een mix van wandel- en fietstochten, fysieke openstellingen en digitale belevingen.



Herita moedigt iedereen aan om zoveel mogelijk in eigen buurt en met de eigen bubbel op pad te gaan om er een veilig en verantwoord monumentenfeest van te maken.

Overal in Vlaanderen zal het publiek ook infoborden met QR-codes kunnen vinden. Lokale organisatoren bestelden 494 dergelijke borden. Iedereen met een smartphone kan zo de geschiedenis achter bijzondere gevels en landschappen ontdekken.