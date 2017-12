OPEN BRIEF: "Antwerpen fietsstad? Schaam u" Fenna Bouve woont in Borgerhout en klaagt, hieronder in haar open brief, de erbarmelijke toestand van de Antwerpse fietspaden in tijden van sneeuwellende aan. Fenna Bouve

12u20 0 Kristof Pieters

Beste schepen en ambtenaren van de dienst Stadsbeheer,

Het moet me even van het hart. De sneeuwpracht van de afgelopen dagen was regelrechte sneeuwellende voor de fietsers in Antwerpen. Ik woon in Borgerhout, de kinderen gaan naar school in Deurne, ik werk in Merksem en sport op het Kiel – dus mijn dagelijkse fietskilometers lopen over veelgebruikte fietsassen zoals het Singelfietspad, het Ringfietspad, over het kanaal aan het Sportpaleis, de Plantin-Moretuslei, de Belgiëlei en de Jan Van Rijswijcklaan. Niet bepaald achterlijke kleine straatjes zou ik denken, en veel ervan fiets ik ook nog eens met twee kuikens van 5 en 7. En ik kan getuigen: noch gisteravond, noch vanochtend, noch deze avond waren de fietspaden op deze assen ijsvrij. Het was te voet door de sneeuw, afstappen, stukjes rijden, glijden en schuiven. Echt een stresserende ervaring, zo slim door Antwerpen.

Gisteren dacht ik nog vol begrip ‘Jaa, de stadsdiensten zijn in snelheid gepakt’. Maar deze ochtend vlamden de auto’s wél lekker op deze assen, netjes aan 50 of 70 km per uur, voorbij (moddersneeuw op ons arme fietsers spattend, uiteraard). En wij fietsers konden nog staan sukkelen en schuiven. En bij elke kilometer, bij elk ijsmoddernat kruispunt, werd ik kwader en kwader. Verdomme zeg, wat een geknoei!

En ik werd pas helemàal pissed toen ik op de Facebookgroep ‘Met de Fiets in’t Stad’ las dat iemand de Blauwe Lijn had gebeld om hier uitleg over te krijgen, die werd verwezen naar het contactcenter van de Stad, die weer verwezen naar de Blauwe Lijn, enfin, toen men eindelijk -vanmiddag om 14u, twee dagen na de eerste sneeuwval op zondag- iemand van de dienst Stadsbeheer aan de lijn had, wist men daar zonder blikken of blozen doodleuk te melden: ‘Oh, maar er is overal gestrooid nu hoor mevrouw! De fietspaden zijn vrij!’ NIET DUS. Dat is toch om helemaal onnozel van te worden?

Dat alle fietspaden niet in 24 uur vrij kunnen gemaakt worden is één ding, dat ik met een beetje deftige uitleg of excuses zelfs nog zou kunnen aanvaarden.

Maar het uren halsbrekend gesukkel en geglij van mij en van zovele Antwerpse fietsers gewoon wegwuiven met een ‘Nee hoor!’ -dat is nu eens echt om te rotten. Na ni zwanzen eej!

Ik stel trouwens vast dat klachten hierover blijkbaar door de stadsdiensten werden geblokkeerd. De contactpersoon voor het sneeuw- en ijzelplan is vandaag van de website verwijderd én de mail-mogelijkheid naar de stadsdiensten op de pagina over sneeuwbestrijding is ook geblokkeerd. Eventjes geen zin in feedback? Beetje stresserend, die regen -of misschien sneeuwstorm (ha, ha) van klachten?

Beste stadsbestuur, is het zo onredelijk dat ik als burger wil weten welke bende klungels hiervoor verantwoordelijk is? Wat is er misgelopen met het nochtans voorhanden en goed uitziende ‘IJzelplan’? Was er misschien een verantwoordelijke met congé? Zijn de budgetten voor strooiwagens op? Het pekelzout over datum? Komaan zeg, wij willen een deftige uitleg!

Anders is het gewoon lachen in het gezicht van uw burgers. Zoals een kind dat met een rapport met tien nullen en één vijf binnenkomt en zegt, wijzend naar die ene vijf, ‘Nee hoor, ik ben erdoor!’

Oplossingsgerichte geruchten gonsden, op de bovenvermelde Facebookgroep, dat als het fietspad niet ijs- of ijzelvrij is, je op de -inderdaad ijsvrije- autobaan mag fietsen. Dat heb ik daarnet dan ook, 'fokdees'-gewijs, even gedaan, op de Jan Van Rijswijcklaan. Ik kan u zeggen, dat was bepaald geen prettige ervaring. En maar toeteren die auto’s, driftig wijzend naar die ijsmodderbaan die voor een fietspad moet doorgaan. Geen denken aan dat ik dat met mijn kinderen doe. Ik ben mijn leven nog niet beu, dank u.

En helemàal als ‘top of the bill’ lees ik op jullie website ‘De fiets staat centraal in het mobiliteitsverhaal van de stad.’ NEEN. Gisteren en vandaag stond niét de fiets, maar overduidelijk de auto centraal. Antwerpen fietsstad? Schaam u.

Hiermee wil ik niet gezegd hebben dat de Stad ook geen goede dingen doet. Maar dat is nu even echt helemaal buiten de kwestie. Ik nodig u en de andere schepenen warm uit om eens de hele dag de proef op de som te gaan nemen -op de fiets. Ik vraag me al lang af of jullie dat eigenlijk soms wel eens doen. Tip: begin op de brug over de Ring aan de Jan Van Rijswijcklaan. Sneeuwpret gegarandeerd! En hopelijk een ritje dat leidt tot een centrale plaats voor de fiets -niet enkel in theorie, maar ook in de praktijk. Alvast bedankt!

Een bezorgde burger,

Fenna Bouve