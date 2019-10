Open bedrijvendag legt focus op vergroening kv

06 oktober 2019

05u55

Bron: Belga 0 Steeds meer ondernemers kiezen voor duurzaam ondernemen. Met hun 'groene' inspanningen scoren ze zowel bij klanten als medewerkers. Het thema van Voka Open Bedrijvendag op zondag 6 oktober 2019 is daarom dit jaar: ‘Groen: duurzaam ondernemen!’

Het startmoment voor de pers vindt plaats bij het distributiecentrum van Lidl in het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas. Lidl is de officiële partner van het jaarthema "duurzaam ondernemen". Het bedrijf wil één van de meest duurzame bedrijven in de retail worden. Nog in Sint-Niklaas stelt ook Niko zijn deuren open. Deze onderneming begon 100 jaar geleden als een klein familiebedrijf, maar vandaag is de zaak uitgegroeid tot een grote internationale speler op gebied van elektrische installaties.

In Limburg kun je een kijkje nemen bij Bioracer in Tessenderlo waar je alles leert over speedwear (sportkledij die je sneller maakt) of je kunt in Bilzen op bezoek bij Carglass European Distribution Center, het grootste magazijn voor autoruiten ter wereld. Voor dat laatste moet er wel verplicht ingeschreven worden via carglass.openbedrijvendag.be.

In West-Vlaanderen kun je bedrijven kijken bij CNH Industrial Belgium in Zedelgem bij Brugge om er tijdens een wandeling van 1,5 kilometer doorheen de verschillende productieafdelingen te ontdekken hoe kleine onderdelen verwerkt worden tot grote landbouwmachines. Nog in West-Vlaanderen doet de Tiense Suikerraffinaderij in de vestiging Lebbe Sugar Specialties in Oostkamp zijn productieproces uit de doeken: voorwaar een zoete ervaring.

In Antwerpen kun je in het Antwerp World Diamond Centre alles leren over de bewerking en de waarde van diamanten. Ook hier moet je op voorhand je plaats reserveren via https://openbedrijvendag.be/bezoekers/reserveren. In de regio Mechelen kun je bij de groenten- en fruitveiling BelOrta in Sint-Katelijne-Waver volgen welke weg groenten en fruit afleggen voor ze op je bord terechtkomen.

Ook het Vlaams Parlement in Brussel doet dit jaar mee met de Voka Open Bedrijvendag. Het is niet alleen de tempel van onze Vlaamse democratie, waar parlementsleden dagelijks debatteren over de organisatie van onze gemeenschap, het is ook een bedrijf met gespecialiseerd personeel en met een geheel eigen infrastructuur en logistiek.