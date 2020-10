Open Bedrijvendag dit jaar volledig virtueel kv

04 oktober 2020

05u27

Bron: Belga 0 De dertigste editie van Voka Open Bedrijvendag vindt dit jaar door de coronacrisis volledig digitaal plaats. Sinds een aantal weken kunnen mensen al tientallen bedrijven virtueel bezoeken. Vandaag is er de Virtual Day, waarop geïnteresseerden een exclusieve virtuele rondleiding krijgen in een aantal grote bedrijven.

De verjaardagseditie van Open Bedrijvendag staat dit jaar volledig in het teken van digitale transformatie. Door de coronacrisis kunnen er namelijk geen fysieke bezoeken plaatsvinden. "We hebben van de nood een deugd gemaakt en volledig ingezet op virtuele bezoeken", klinkt het bij de organisatie.

Wie vanuit "zijn kot" een bedrijf wil ontdekken, kan dat doen via www.openbedrijvendagvirtueel.be. Daar krijgen geïnteresseerden al een tijdje een unieke virtuele inkijk in 33 bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om PXL Hogeschool, politie Oostende, Bozar Brussel en Center Parcs Vossemeren.



Vandaag is er het hoogtepunt. Tijdens de Virtual Day gidst Xavier Taveirne mensen tussen 9.30 uur en 17.00 uur virtueel langs enkele bedrijven: Roularta Media Group, Belgische Marine, Stokerij Rubbens, Politiezone Rupel, Bellewaerde, het Belgisch Centrum voor Geleidehonden en skeyes. Vlaams minister van Economie, Werk en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) zal de Voka Open Bedrijvendag Virtual Day feestelijk openen.