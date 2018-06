Opdrachtgever van brutale roofmoord op Geert De Lie in beroep opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel DJG

29 juni 2018

11u19

Bron: Eigen berichtgeving 4 Howard T. (34), die ervan verdacht wordt de opdrachtgever te zijn van de moord op motorhandelaar Geert De Lie in 2011 in Zottegem, krijgt in het hof van beroep in Gent een celstraf van 20 jaar met een herkwalificatie naar poging tot roofmoord. In eerste aanleg kreeg hij 20 jaar cel als mededader van de roofmoord. Volgens zijn advocaat Sven Mary was er geen bewijs tegen T.

Geert De Lie, de eigenaar van Moto's Geert in Zottegem, werd op 28 oktober 2011 in zijn zaak in Zottegem met acht schoten om het leven gebracht. "Dit was een executie pur sang", zegt de procureur-generaal in beroep. "Acht schoten, waarvan er vijf de man raakten. Dit zijn zeer zware feiten"

Howard T. was destijds ploegbaas van de bouwvakkers die bij de buren van De Lie aan het werk waren. Op een barbecue zou De Lie over zijn vermogen gepraat hebben, wat niet onopgemerkt voorbij ging. Volgens het Openbaar Ministerie beraamde T. daarop een overval die hij liet uitvoeren door twee kennissen uit het Antilliaanse milieu. In 2014 werden de twee opgespoord in Nederland en uitgeleverd. Helbert E. legde bekentenissen af, maar weigerde medeplichtigen te noemen. Jairo B. en ook Howard T. beriepen zich gedurende het hele onderzoek en proces op hun zwijgrecht.

De rechtbank van Oudenaarde veroordeelde hen alle drie tot 20 jaar cel. E. en B. gingen niet in beroep. Enkel T. blijft volhouden dat hij er niks mee te maken heeft, maar doet er verder halsstarrig het zwijgen toe. Hij weigerde tijdens de behandeling opnieuw om naar de zitting van het hof van beroep te komen. Zijn advocaat Mary blijft volhouden dat er geen bewijs is. "Het enige bewijs dat er is, zijn de ongeloofwaardige verklaringen van Helbert E. Er is hierdoor een tunnelvisie ontstaan waardoor er geen andere mogelijkheid is buiten dan dat mijn cliënt de opdracht gaf."

"Judas"

Jef Vermassen, advocaat van de weduwe van Geert DeLie, ziet echter dat er voldoende bewijs is voor zijn schuld. "Wie onschuldig is, schreeuwt zijn onschuld uit, maar beroept zich niet op zijn zwijgrecht. " Daarnaast is het voor Vermassen duidelijk dat het niet over een toevallige overval ging. "De winkel was een week gesloten. Je gaat dat niet proberen om een kassa leeg te roven. Nee, zij waren daarvan op de hoogte en wisten dat ze ongestoord hun gang konden gaan." Naast de moord op De Lie wou Vermassen toch nog de aandacht leggen op een ander feit, de verdachtmaking van de weduwe, die gelukkig door de eerste rechter al teniet gedaan werd. "Het gruwelijkste is dat zij zelf verdacht was van de moord op haar man. Plus dat Howard T. haar drie dagen na de feiten nog kwam troosten, terwijl hij zelf de opdrachtgever is. Van een Judas gesproken! Zij moest toekijken hoe de liefde van haar leven voor haar ogen geëxecuteerd werd." Voor het Openbaar Ministerie is de zaak bewezen, en vorderde de bevestiging van de 20 jaar cel voor T., het hof volgde hierin.

"Hoofdstuk eindelijk afsluiten"

Reactie van Peter De Lie, de broer van het slachtoffer: "We kunnen na zeven jaar dit hoofdstuk eindelijk afsluiten", zegt Peter De Lie, broer van het slachtoffer. "Het heeft lang genoeg geduurd, het was een zware emotionele tocht", zegt de man met tranen in de ogen. "Het is spijtig dat dit niet naar assisen kon gaan. Hij kreeg nu maximumstraf, meer dan 20 jaar kon niet gegeven worden. Maar we zijn opgelucht dat het geen lichtere straf geworden is. Zijn vrouw zit momenteel in Spanje, maar ik denk dat ze ook opgelucht zal zijn dat ze dit alles kan afsluiten."