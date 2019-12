Opdracht informateurs Coens (CD&V) en Bouchez (MR) verlengd: dit is wat hun boodschap betekent RL HR IVDE

20 december 2019

06u05

Bron: Belga, eigen berichtgeving 66 De informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) gaan op zoek naar een alternatief voor de paars-groene of paars-gele piste. Ze willen een “pragmatische benadering” vanuit “het centrum”. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie na afloop van hun audiëntie bij de koning. Die verlengde hun opdracht tot en met 13 januari.

Tot nu toe werden in grote lijnen twee mogelijke formules naar voor geschoven: een paars-gele regering met socialisten, liberalen en N-VA of een paars-groene regering (socialisten, liberalen en groenen) eventueel aangevuld met CD&V.

Volgens de informateurs zijn deze formules “in deze context” niet levensvatbaar gebleken. Ze bieden onvoldoende stabiliteit of het is te moeilijk om de politieke partijen die nodig zijn voor die formules rond de tafel te brengen.



Coens en Bouchez willen daarom op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Ze willen vanuit een “centrale as” vertrekken en zien met welke van de tien partijen die - in eerste instantie - opnieuw betrokken worden er raakpunten gevonden kunnen worden.

De informateurs, van MR en CD&V, proberen dus op een creatieve manier om uit de impasse te geraken. Niet vertrekken vanuit paars-geel of paars-groen, maar vanuit het centrum. In de wandelgangen klinkt het dat ze vanuit de restregering vertrekken. De informateurs hebben die centrale as niet verduidelijkt.

Welke opties?

Ze zouden daarbij vertrekken vanuit het budgettaire kader. Er gaapt een gat van 11 miljard in de begroting. Er is dus weinig marge. En er kunnen niet al te veel excessieve eisen worden gesteld. Dat moet de partijen vanzelf dichter bij elkaar brengen. Begroting was dan ook niet toevallig het eerste punt dat de informateurs noemden als bezorgdheid. En van daaruit gaan de informateurs dus kijken wie wil en kan aansluiten. Of ze zo dan niet uiteindelijk ook uitkomen op paars-groen-oranje of paars-geel-oranje? Dat is maar de vraag.

Minder gekakel

De twee informateurs hebben ook duidelijk gevraagd om veel minder te communiceren. Dat was echt een probleem de laatste dagen. Iedereen kakelde in het rond. Daarbij moet opgemerkt worden dat de partij van Georges-Louis Bouchez, de MR, zich ook liet horen. Federaal minister David Clarinval en Waals minister Jean-Luc Crucke lieten de voorbije week van zich horen.

