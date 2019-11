Opdracht informateur Paul Magnette (PS) met één week verlengd: “Nuttig om verder te gaan” TT ADN

18 november 2019

15u37 16 Koning Filip heeft de opdracht van informateur Paul Magnette met een week verlengd. Dat heeft het Paleis bekendgemaakt, na afloop van de audiëntie van de PS-voorzitter bij de koning. Op maandag 25 november brengt Magnette opnieuw verslag uit bij het staatshoofd.

Magnette kreeg twee weken geleden het initiatief na een maand preformeren door Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS). Hun opdracht had niet veel zoden aan de dijk gezet, dus was het aan de PS-voorzitter om te kijken of een alternatief voor paars-geel, paars-groen, wel mogelijk was.

Korte verlenging

Magnette sprak de voorbije twee weken met in totaal tien partijen en focuste zich naar eigen zeggen vooral op het inhoudelijke. Vanmiddag schetste hij aan de koning “de pistes richting oplossingen die zich aandienen”. Het lag in de lijn der verwachtingen dat zijn opdracht zou worden verlengd, en op 25 november brengt Magnette dus al opnieuw verslag uit. Het is op dit moment echter niet duidelijk of het dan om een eindverslag gaat. Door de korte verlenging staat zijn volgende audiëntie bijvoorbeeld al geprogrammeerd nog voor de nieuwe voorzitter van de MR bekend zal raken. Ook de nieuwe CD&V-voorzitter is dan nog niet bekend, die wordt pas op 6 december verkozen.

Nu moeten we steen per steen opbouwen Paul Magnette

Optimistisch

Na zijn aanstelling zei Magnette dat hij waarschijnlijk de handdoek in de ring zou gooien mocht hij merken dat er te weinig raakvlakken zijn tussen partijen om een meerderheid van minstens 80 tot 85 zetels te vormen. Afgelopen week toonde Magnette zich echter redelijk optimistisch.

Die trend zet zich vandaag door. “Er is ruime consensus vastgesteld over de werkmethode en de dialoog is op gang gekomen”, zei Magnette tijdens een persconferentie. “De verbetering van de werkzaamheidsgraad, sociale cohesie, de strijd tegen armoede, klimaattransitie, justitie en modernisering van de staat zijn de prioriteiten die we samen hebben besproken. Nu moeten we steen per steen opbouwen. Ik denk dat het nuttig is om verder te gaan.”

De informateur knoopt vanaf morgen gesprekken aan met het maatschappelijke middenveld, om nadien weer rond de tafel te gaan zitten met de tien partijen. Maandag brengt Magnette opnieuw verslag uit bij de koning, al sluit hij niet uit dat zijn opdracht nog wordt verlengd. Hij waarschuwde wel dat ons land “geen drie tot zes maanden meer kan wachten”.

À 15h, j’irai remettre mon rapport au Roi, lui exposer le travail accompli et lui présenter les pistes de solutions qui se dégagent.



Par transparence, je tiendrai ensuite une conférence de presse sur Facebook. pic.twitter.com/X6oCDfhmlF Paul Magnette(@ PaulMagnette) link

Lees ook: Magnette vraagt meer tijd aan de koning, maar knopen doorhakken is voor iemand anders

Lees ook: TIJDLIJN. 176 dagen informeren en preformeren: mag Magnette verlengingen spelen?

Bekijk ook: “Focus op inhoud en niet op mogelijke coalities”

Meer over Paul Magnette

politiek