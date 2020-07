Opdracht De Wever en Magnette verlengd tot 8 augustus LH

31 juli 2020

14u56 60 Koning Filip heeft de opdracht van PS-voorzitter Paul Magnette en N-VA-voorzitter Bart De Wever verlengd tot 8 augustus. Ze zullen die dag een nieuw verslag uitbrengen op het Paleis. De koning heeft de preformateurs gevraagd om zo snel mogelijk de partijvoorzitters samen te brengen die een draagvlak kunnen bieden voor de vorming van een regering.

Magnette en De Wever bregen deze middag voor de eerste keer verslag uit over hun opdracht om een nieuwe federale regering te vormen. De preformateurs kregen vlak voor de nationale feestdag van de koning de opdracht om het nodige te doen om een brede meerderheid in het parlement te vinden. De preformateurs gaven zichzelf daar een vijftigtal dagen voor, met vandaag dus een eerste verslagmoment. Geen van beiden gaf commentaar voor aanvang.

Sindsdien blijft het muisstil in de omgeving van Magnette en De Wever. Discretie is het codewoord, ook bij de andere onderhandelaars, al is wel duidelijk dat er de afgelopen week gesprekken zijn geweest met de liberale familie en met CD&V en cdH. Die verliepen constructief, klonk het de afgelopen dagen in de entourage rond verschillende onderhandelaars.

Liberale tandem nog niet tevreden

De meeste aandacht zou gaan naar een nota van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez, die zich stevig aan elkaar hebben vastgeklonken. De liberale tandem is nog niet tevreden met de krijtlijnen van het project van Magnette en De Wever en kwam daarom gisteren met een eigen prioriteitenlijstje.

Lachaert gaf afgelopen weekend in een interview met Het Laatste Nieuws al te kennen dat de liberalen hun vel duur verkopen en niet in een regering willen stappen die een staatshervorming doorvoert in ruil voor een economisch links beleid. Ook Bouchez staat niet te springen voor een institutioneel rondje, tenzij om bevoegdheden te herfederaliseren.

De PS gaf dan weer al verschillende keren aan dat ze de Zweedse regering niet wil depanneren. Voor de Franstalige socialisten is er met andere woorden een rechtse partij te veel, en dan komt de liberale familie algauw in het vizier: in principe is één liberale partij genoeg voor een meerderheid in het parlement.

De voorzitter van @de_NVA, de heer @Bart_DeWever, en de voorzitter van @PSofficiel, @PaulMagnette, worden in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel.#BelgianRoyalPalace #MonarchieBe pic.twitter.com/RZlgI0bLCH Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link

