Opa misbruikt jarenlang kleindochter (8): "Ze heeft me ertoe aangezet" SPS

14u31

Bron: Belga 0 belga Een 73-jarige man uit Houthalen-Helchteren stond vandaag in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht wegens seksueel misbruik van zijn kleindochter tussen haar achtste en twaalfde. De openbare aanklager was niet mals in zijn vordering en vroeg een celstraf van zes jaar en een ontzetting uit de rechten.

Het slachtoffer, intussen een 21-jarige vrouw, was op de zitting met haar raadsman aanwezig. "Ik heb bij de eerste twee verhoren bij politie en onderzoeksrechter zomaar iets laten opschrijven, om er vanaf te zijn. Ik voelde me slecht, want ik ben het slachtoffer van een hartinfarct geweest. Ik begrijp niet waarom er niet eerder is ingegrepen bij dat kind", aldus beklaagde, wiens houding de wenkbrauwen bij de rechtbank deed fronsen. "Maar op het pv van uw verhoor staan toch gedetailleerde verklaringen van u, mijnheer", repliceerde de rechter.



"Zijn uitspraken zijn hallucinant. Het kind is met haar vader gaan inwonen bij de grootouders. Beklaagde durft zelfs beweren dat een achtjarig kind hem zou hebben aangezet tot het stellen van seksuele handelingen. Absurd", pleitte de advocaat van het slachtoffer.



"Het gaat om een bijzonder gevoelige zaak over incest door een grootvader. Het meisje moest vooral haar mond houden want anders dreigde de familie uit elkaar te vallen. Op 17 september 2014 diende ze klacht in. Ze legde heel gedetailleerde verklaringen af over de eerste feiten van misbruik. Hij had het kind meegetroond naar de garage, zijn domein, waar hij haar misbruikte. Op haar twaalfde durfde ze het vertellen tegen haar vader. Sinds haar negende was ze een kwaad en opstandig kind geworden. De houding en mentaliteit van beklaagde zijn tekenend. Hij is egocentrisch en heeft totaal geen empathie voor het slachtoffer. Ik vorder 6 jaar cel", aldus de openbare aanklager.



Een gerechtspsychiater had bij de zeventiger een pedofiele stoornis vastgesteld, maar hij bleef vrijdag op zijn proces de feiten ontkennen. Zijn advocaat, Marc Pirard, vroeg de vrijspraak. Uitspraak volgt op 3 november.