Op zoek naar regeringsopties: welke coalities zijn nog mogelijk? (En bouw zelf je coalitie) ADN TT

20 december 2019

15u59

Bron: Belga 10 De twee informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) hebben vastgesteld dat een coalitie van liberalen, socialisten en groenen, eventueel aangevuld met christendemocraten, er niet in zit. Ze zetten hun gesprekken voort met een “pragmatische benadering”, zo hebben ze laten weten. Er wordt dus helemaal afgestapt van paars-groen en paars-geel. Maar welke coalities zijn dan nog wel mogelijk?

Tot nu toe werden in grote lijnen twee mogelijke formules voor de federale regeringsvorming naar voor geschoven: een paars-gele regering met socialisten, liberalen en N-VA of een paars-groene regering (socialisten, liberalen en groenen) eventueel aangevuld met CD&V.

Paars-geel, dat ziet er zo uit:

Paars-groen, dan krijgen we dit:

Optie van de regenboogcoalitie

Dan hebben we ook nog de regenboogcoalitie, zijnde paars-groen met CD&V erbij. Omdat paars-groen immers maar een heel nipte meerderheid heeft van 76 zetels, werd er naar CD&V gekeken om de coalitie aan te vullen. Dat geeft dan een ‘regenboogcoalitie’ met een iets grotere meerderheid.

Alternatieven zoeken

Coens en Bouchez gaan nu op zoek naar een alternatief, aangezien deze formules “in deze context” niet levensvatbaar zijn gebleken, zo klinkt het.



De informateurs willen een “pragmatische benadering” vanuit “het centrum”. Ze willen vanuit een “centrale as” vertrekken en zien met welke van de tien partijen die - in eerste instantie - opnieuw betrokken worden er raakpunten gevonden kunnen worden. Welke opties zijn er dan?

Optie: Paars-geel maar Open Vld verwisseld voor CD&V

Optie: sp.a weg en Open Vld erbij

Deze optie is in theorie mogelijk, maar weinig realistisch in praktijk. De PS heeft altijd gezegd dat ze de Zweedse coalitie niet wil depanneren. PS zou dan de enige linkse partij zijn en dat willen ze niet.

Optie: Ecolo en N-VA

Deze optie, met Ecolo en N-VA samen, is puur theoretisch ook mogelijk. Het lijkt evenwel vooral een formatie voor één of andere politieke sciencefiction-film. Deze optie is weinig waarschijnlijk.

Bouw hieronder je eigen coalitie: