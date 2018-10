Op zoek naar een ‘topjob’? Dan klop je best bij de overheid aan AW

19 oktober 2018

De openbare sector is koploper als het gaat over de kwaliteit van het werk. Dat blijkt uit een studie (2016) van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). In de post- en telecomsector is het aandeel van die 'topjobs' het laagst.

In Vlaanderen zegt één op zes (16,3 procent) van de werknemers 'werkbaar werk plus' te hebben. Dat betekent dat hun job zeer goed scoort qua werkstress, plezier in het werk, leermogelijkheden en werk-privébalans. Ze hebben zeg maar een ‘topjob’.



Zo'n superjobs vindt men terug in alle beroepsgroepen, zowel bij de arbeiders, de bedienden of het kaderpersoneel. Kortgeschoolde arbeiders scoren het minst goed, met 9,5 procent werknemers met 'werkbaar werk plus'. Bij zorgmedewerkers (18,7 procent) is dat aandeel het hoogst.

Wordt er gekeken naar de sectoren dan presteren de overheid (19,7 procent) en de gezondheids- en welzijnssector (18,6 procent) het best. Post- en telecom (8,7 procent) en transport (12,6 procent) scoren het minst goed qua kwaliteit van het werk. In het onderwijs zegt 15,7 procent aan 'werkbaar werk plus' te doen.

Voordelen van werkbaar werk

De voordelen van 'werkbaar werk plus' zijn niet min, blijkt uit de SERV-studie. Zo'n werknemers vallen minder vaak uit door ziekte en willen langer werken. Meer dan negentig procent van de mensen met dergelijke topjob zien zich in staat hun job voort te zetten tot hun pensioen. Bij werknemers zonder werkbaar werk is dat maar 37 procent.



Ondanks de voordelen gaat het aantal mensen met 'werkbaar werk plus’ in licht dalende lijn. Bedroeg dat cijfer in 2004 nog 19,8 procent, is dat in 2016 gedaald naar 16,3 procent. De stijgende werkdruk is daar wellicht een belangrijke oorzaak.