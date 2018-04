Op zijn strafblad staat intussen zowat elke inbreuk op de verkeerscode: automobilist loopt 50ste veroordeling op Deze week in de politierechtbank SDVO-LSI-TVR-BKI

27 april 2018

10u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een stomdronken man die achter het stuur in slaap valt in Zingem na een après-skifeestje. Het strafblad van een 36-jarige uit Aarschot waar intussen zowat elke inbreuk op de verkeerscode staat. Een 19-jarige die van de baan gaat en nog onder invloed blijkt van de avond ervoor. Een jongeman uit Brakel die ondanks een rijverbod toch met zijn onverzekerde scooter de baan opgaat. En een dakwerker met tig veroordelingen die zijn levenslang rijverbod negeert en nu in de gevangenis zit. Het trok allemaal deze week onze aandacht in de politierechtbank.

Man valt in slaap achter stuur na après-skifeestje

Al slapend met zijn hoofd uit de wagen, gehuld in lederhosen en een onderhemd. Zo troffen agenten op 11 november vorig jaar een zichtbaar dronken chauffeur in Zingem aan. De man zijn wagen stond op de openbare weg en de motor draaide nog. "Hij kwam van een après-skifeestje in Zingem", vertelde zijn advocaat in de Oudenaardse politierechtbank. "Zijn vriendin zat oorspronkelijk bij hem in de wagen, maar zij is het afgetrapt."

De procureur merkte op dat de man meer dan 2 promille alcohol in het bloed had. De politierechter legde hem een geldboete van 2.000 euro en 2 maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven.

5 0 veroordelingen, twee jaar cel voor man zonder rijbewijs

Een 36-jarige man uit Aarschot heeft in de Brugse politierechtbank twee jaar cel gekregen, omdat hij ondanks een rijverbod vorig jaar in Oostende toch rondreed. Het is al de 50ste veroordeling van de bestuurder. Op het strafblad van Mohamed A. staat intussen zowat elke inbreuk op de verkeerscode. Op 8 november zag de politie hem door de Duinenstraat rijden. De dertiger verklaarde dat hij op weg was naar de tandarts om een abces weg te halen. "Hij had ook de fiets kunnen nemen", oordeelde de rechter. Naast de celstraf legde hij hem vijf jaar rijverbod op en 8.000 euro boete. De wagen van de man, een VW Polo, verklaarde hij verbeurd.

Boete en rijverbod voor 95 in bebouwde kom

Een ondernemer uit Kortrijk liep voor de politierechtbank een boete van 800 euro en een rijverbod van vijftien dagen op. Langs de Brugsesteenweg in Kortrijk reed Pascal C. met zijn wagen 95 km/u in de bebouwde kom. "Op weg naar het bedrijf na een alarmmelding", klonk zijn excuus. "Volgens mij was hij op de terugweg van zijn bedrijf. Ik vind het maar een flauw excuus", reageerde de politierechter.

Nog onder invloed van de avond voordien

De 19-jarige J. D. uit Maarkedal moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met 1,3 promille alcohol in zijn bloed in Wortegem-Petegem met zijn wagen in de gracht was beland.

"Mijn client was bij vrienden naar een feestje geweest, maar stapt nooit achter het stuur als hij gedronken heeft", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Precies om die reden is hij er blijven slapen. Toen hij de volgende ochtend naar huis reed, ging het toch nog mis. Hij schoof met zijn BMW van de baan en kwam in de gracht terecht. Hij wist niet dat alcohol zo lang in je bloed blijft hangen. Hij is al zwaar gestraft, want de schade aan de wagen loopt op tot 6.000 euro. Hij moet die van zijn ouders uit eigen zak betalen."

De politierechter merkte op dat het een stevig feestje moet geweest zijn. Hij legde de jonge bestuurder een geldboete van 1.000 euro en 23 dagen rijverbod op. Aangezien hij op het moment van de feiten minder dan twee jaar over zijn rijbewijs beschikte, moet hij ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen.

Dakwerker zonder rijbewijs naar de gevangenis

Een dakwerker uit Anderlecht zit sinds twee weken in de cel nadat hij nog maar eens betrapt werd op rijden zonder rijbewijs. S.L. stond al meermaals in de politierechtbank en verzamelde zo zestien jaar en zes maanden rijverbod. En hoewel dat uiteindelijk ook een levenslang rijverbod werd, bleek hij in juni van vorig jaar weer doodleuk achter het stuur te zitten.

Toen zijn jongste zaak behandeld werd, stuurde de man zijn kat naar de rechtbank. Hij werd prompt opgepakt en naar de gevangenis gestuurd. "Mijn cliënt heeft intussen wel een stabiel leven", aldus de advocaat van S.L. "Hij heeft een gezin en werd recent grootvader. Hij heeft ook een job en daarom vragen we een werkstraf."

Een werkstraf vond politierechter Dina Van Laethem echter veel te mild. Zij besloot om de uitspraak uit te stellen. "Hij werd niet alleen veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs, maar ook tijdens een rijverbod, en hij pleegde zelfs al vluchtmisdrijf. Voor zo iemand kan je moeilijk mild zijn." (BKH)