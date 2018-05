Op zijn 56ste koos ex-politieman Gabriël ervoor om Lola (nu 70) te worden: "Daarvoor had ik geen leven. Mijn naam was 'niemand'" "Toen ik 4 jaar was, wist ik dat ik meisje wilde zijn" HA

17 mei 2018

16u14

Bron: Sudpresse 2 De Waalse Lola (70) werd geboren als Gabriël. Op 4-jarige leeftijd besefte het jongetje al dat hij liever een meisje wilde zijn. “Ik vertelde dit aan mijn moeder, maar moest zwijgen”, getuigt de gepensioneerde politieman, die nu in Tenneville (Luxemburg) woont, aan de kranten van Sudpresse. Toen hij 56 jaar was, onderging de man zijn eerste geslachtsoperatie. Sinds 2008 voelt hij zich volledig vrouw. “Daarvoor had ik geen leven.”

We schrijven 1951 wanneer de vierjarige Gabriël aan zijn moeder vertelt dat hij liever een meisje zou zijn. “Ze smeekte mij om dit aan niemand anders te vertellen. Anders zouden ze mij in het gekkenhuis opsluiten, zei ze. Ze heeft er alles aan gedaan opdat ik mij geen meisje zou voelen. Dus begon ik aan een schijnleven en liep ik tot mijn 56ste, het jaar van mijn pensionering, rond in ‘apenkleren’.” Herenkleren, bedoelt de man uit Luxemburg hiermee.

Twee dochter, vijf kleinkinderen

Ondanks zijn gevoelens trad de Waal in het huwelijk. Hij en zijn echtgenote kregen twee dochters en hebben intussen vijf kleinkinderen. Die noemen Lola ondanks zijn geslachtsverandering “papy”. “De situatie is nooit simpel geweest om te aanvaarden voor mijn vrouw. We zijn meer dan veertig jaar getrouwd en ik heb haar altijd de waarheid gezegd. Ze dacht waarschijnlijk dat ik de sprong naar een geslachtsverandering nooit zou wagen.”

Maar dat deed Gabriël toch, toen hij 56 jaar was. Hij was toen net gepensioneerd als politieagent en besliste om voluit vrouw te worden en voortaan als Lola door het leven te gaan. Sinds 2008 voelt de Luxemburger zich op en top vrouw. “Ik heb twee geslachtsoperaties ondergaan: een vagina- en clitorisreconstructie en een borstreconstructie.” Lola kon meer aan zich laten sleutelen, maar bedankte hiervoor omwille van haar leeftijd en de daarbij horende gezondheidscomplicaties.

Naam: Lola, geslacht: M

Vandaag is Lola tevreden met het resultaat, maar betreurt ze dat haar stem nog te mannelijk klinkt. Blikken van anderen trekt ze zich niet aan. “Ik besef vooral hoeveel mijn familie van mij houdt.” Gedurende twee jaar stond de naam Lola op haar identiteitskaart, maar was het seksesymbool M een doorn in haar oog. "Leven als een vrouw terwijl je altijd al een man bent geweest, je moet het maar willen doen. Voor mijn 56ste had ik helemaal geen leven. Je zult geen foto van mij vinden van toen ik jonger dan 56 was. Mijn naam was toen 'niemand'", besluit Lola.

Vandaag is de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT) en wordt aandacht gevraagd voor gelijke rechten voor holebi's en transgenders. Naar aanleiding van de IDAHOT wapperen in de meeste Belgische gemeenten vandaag regenboogvlaggen.