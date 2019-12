Op Wereldlichtjesdag pleit Gezinsbond voor langer rouwverlof bij overlijden van kind KVE

08 december 2019

10u20

Bron: De Zondag, eigen berichtgeving 0 Ouders die een kind verliezen, krijgen amper drie dagen rouwverlof. Op Wereldlichtjesdag, de dag van het gestorven kind, pleit de Gezinsbond opnieuw voor een uitbreiding van het rouwverlof, zo meldt De Zondag.

Drie dagen om het verlies van je inwonende partner of kind ter verwerken. Het is veel te weinig.

“Dat is voor veel nabestaanden zelfs te weinig om de praktische en administratieve zaken te regelen. In de huidige praktijk zijn ze voor extra dagen afhankelijk van het ziektebriefje of van de welwillendheid van hun werkgever”, vertelt Lutgard Vrints van de Gezinsbond aan De Zondag.

De organisatie pleit voor een systeem waarbij iedere werknemer die een partner of kind verliest, recht heeft op 7 dagen omstandigheidskrediet na overlijden, op te nemen in de eerste 3 jaren vanaf de dag van het overlijden, bovenop een omstandigheidsverlof van 3 dagen.

Vandaag op Wereldlichtjesdag steken mensen van over de hele wereld om 19 uur kaarsjes aan om overleden kinderen te gedenken. Ook Ann Schockaert (42) uit Mechelen doet mee. Zij verloor in mei haar oogappel Andres (9). Haar enig kind overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Wie kaaswinkel Schockaert binnenstapt, kan er niet naast kijken. Tegenover de toonbank een prachtige foto van Andres, met de bril van zijn mama op zijn neus. Ervoor: een heleboel kaarsen. Ann hoopt er nog zo veel mogelijk te verkopen. De opbrengst gaat naar Say Goodbye, een vzw die zich inzet voor iedereen die een dierbare verloren heeft.

En hoewel er momenten zijn dat Ann het gevoel heeft dat haar leven geen zin meer heeft, vindt ze toch de kracht om zich in te zetten. Voor anderen en voor haar “grote stralende ster”. “Ik hoop dat er zondag op de vensterbanken heel veel kaarsen zullen branden zodat Andres zijn geliefde Mechelen kan zien.”