Op weg naar een flexibele bubbel? Nieuwe expertengroep krijgt nu al eerste taak

De tijd van crisismanagement is voorbij. Na de GEES is het nu tijd voor een bredere expertengroep die ons een langetermijnvisie met perspectief moet bezorgen. Terwijl die nieuwe ploeg van sociologen, psychologen en economen nog definitief vorm moet krijgen, geeft premier Sophie Wilmès (MR) hen wel al meteen huiswerk mee. Eerste taak: het concept van de sociale bubbel herbekijken . Betekent dat dat we de bubbel zoals we die nu kennen vaarwel zeggen? En hoe zal die nieuwe expertengroep - die daarover moet beslissen - eruitzien?