Exclusief voor abonnees

Op wandel door Gentse studentenbuurt die snakt naar inkomsten: “Sáái dat dat hier was”

Fien Tondeleir

20 september 2020

02u15

0

Maandag start het academiejaar in Gent - in aangepaste vorm - en de lokroep van inwoners en handelaars van Vlaanderens grootste studentenstad klinkt luider dan ooit, merken we na een wandeling door de bierluchtloze studentenbuurt: "Eindelijk! Kom pinten drinken. Het is hier saai geweest."