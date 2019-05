Op verkiezingsdag voeren politieke partijen geen campagne, voor Twitter maken ze een uitzondering AW

26 mei 2019

09u46 0 Het grote kopstukkendebat was gisteren het slotoffensief van de verkiezingscampagne van de politieke partijen. Tenslotte is verkiezingsdag een laatste ‘rustdag’, en wordt er geen campagne meer gevoerd. Of toch wel? Op sociale media zoals Twitter lijken politici alvast een uitzondering te maken.

Sinds 8 uur vanmorgen zijn de stembureaus geopend en kunnen we naar de stembus trekken om onze Vlaamse, federale en Europese vertegenwoordigers te kiezen. Via Twitter geeft Bart De Wever nog een laatste duwtje in de rug om op zijn partij te stemmen, want “het werk is niet af” schrijft hij.

Geef ons uw vertrouwen. Het werk is niet af. Stem N-VA. ✌ pic.twitter.com/1C1gjhOYLK Bart De Wever(@ Bart_DeWever) link

Op Facebook pakt de N-VA-voorzitter het iets anders aan. Blijkbaar trekt zijn kat zich helemaal niets aan van de verkiezingsgekte.

Gwendolyn Rutten, de voorzitter van Open Vld, deelt op Twitter een soortgelijk bericht als dat van de N-VA-voorzitter. Alleen moedigt zij de kiezers natuurlijk aan om op haar partij te stemmen: “Kies positief”.

Kies positief.

Voor een land dat werkt.

Fijne zondag! pic.twitter.com/tfkch9dQaV Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn) link

N-VA’er en huidig burgemeester van Lubbeek Theo Francken laat via een Twitterbericht weten waar je hem en zijn collega Ben Weyts kan vinden. Zij volgen de verkiezingen live vanuit een voetbalkantine in Zaventem.

Iedereen welkom vanaf 14u in de sporthoek (Staatsbaan) in Lubbeek en vanaf 17u in Zaventem! #Brabant @BenWeyts pic.twitter.com/ZZC2JdYEMC Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Hilde Crevits (CD&V), de populairste politica van Vlaanderen, deelde enkele uren geleden een video op Twitter van haar grootste (en luidste) supporter. “Hilde, Hilde, Hilde”, roept die enthousiast.

Lieve lieve Arthur 🧡🧡🧡 pic.twitter.com/tg0j4fEBZX Hilde Crevits(@ crevits) link

Ook Tom Van Grieken (Vlaams Belang) spreekt zijn kiezers nog een laatste keer aan.

Ik stem @vlbelang! U toch ook?#eerstONZEmensen! 👍🏻 pic.twitter.com/oqCOAqPc64 Tom Van Grieken(@ tomvangrieken) link

Zijn partijgenoot, Filip Dewinter, maakt er graag wat meer woorden aan vuil. “Wie echt tegen de schenen van het politieke establishment wil stampen, stemt best Vlaams Belang”, zo schrijft hij in een Twitterbericht. In datzelfde bericht ook een video waarin hij enkele vragen aan voorzitter Tom Van Grieken stelt omtrent het belang van stemmen (op Vlaams Belang).

‘Veel Vlamingen voelen zich in de steek gelaten door de #politiek. Ze haken af en gaan niet stemmen. Begrijpelijk maar wie echt tegen de schenen van het politieke establishment wil stampen, stemt best @vlbelang.’ #StudioAntwerpen #eerstONZEmensen pic.twitter.com/2mEvulkoYZ Filip Dewinter(@ FDW_VB) link

Meyrem Almaci bedankte vooral haar partij, vrijwilligers en militanten in haar laatste Twitterbericht. “Wat morgen ook brengt, jullie zijn het beste team ever”, schrijft de voorzitter van Groen.

What a ride! Onze partij, vrijwilligers & militanten, studiedienst, communicatie; alle mandatarissen, het secretariaat, de crew van onze E-bus & meet-ups, mijn geweldige persoonlijke medewerkers: wat morgen ook brengt, jullie zijn het beste team ever! Fier & vastberaden Groen!💚 pic.twitter.com/7lmWCCm4zF Meyrem Almaci(@ MeyremAlmaci) link

Kristof Calvo (Groen) deelde dan weer het Twitterbericht van Groen: “De enige garantie op een ander beleid, is een sterk Groen”.

De enige garantie op een ander beleid, is een sterk Groen. En daarvoor telt elke stem. https://t.co/1bZRidP15B#ikstemgroen 💚 pic.twitter.com/S7HVnqsB4g Groen(@ groen) link

Sp.a-voorzitter John Crombez spoorde de kiezers gisteren voor het laatst aan om op zijn partij te stemmen. Dat deed hij in een Facebookpost met de titel: “Drie redenen om op sp.a te stemmen”.